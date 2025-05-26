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Долгосрочная аренда домов в Калининградской области, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Калининград, Россия
Дом 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в ЛЕТНИЙ период с июня по август включительно(возможно и сентябрь) 2 изолированные к…
$632
в месяц
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