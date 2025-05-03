Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Центральном федеральном округе, Россия

Москва
5
Московская область
139
район Коммунарка
26
Сабурово
25
Показать больше
23 объекта найдено
Дом 11 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 11 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 11
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 453-209, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Славнефть КП (Афинеево).…
$1,70 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в район Внуково, Россия
Дом 7 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 7
Площадь 495 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 219-908, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Власово КП. …
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 10 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 10
Площадь 416 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 735-201, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Малые горки (Апрелевка)…
$581,663
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Зимёнки, Россия
Дом 12 комнат
Зимёнки, Россия
Число комнат 12
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 171-424, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
$3,16 млн
Оставить заявку
Дом в Москва, Россия
Дом
Москва, Россия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 4
Номер лота: 3645228, Четырехэтажный дом, имеющий зал, кабинет, кухню, 7 спален, 5 санузлов, …
$585,900
Оставить заявку
Дом 15 комнат в район Коммунарка, Россия
Дом 15 комнат
район Коммунарка, Россия
Число комнат 15
Площадь 1 700 м²
Код объекта в БД Агентства: 166-944, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
$2,67 млн
Оставить заявку
Дом 13 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 13 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 13
Площадь 612 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 284-103, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Ирбис кп (Уварово). …
$546,448
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 516 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 744-801, Киевское шоссе, 15 км от МКАД, Поляна кп (Птичное ). …
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Дом 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 529-901, Калужское шоссе, 3 км от МКАД, Николо-Хованское дер.. …
$315,725
Оставить заявку
Дом 18 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 18 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 18
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 227-943, Киевское шоссе, 14 км от МКАД, Променад КП (Бурцево). …
$16,00 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Руднёво, Россия
Дом 10 комнат
Руднёво, Россия
Число комнат 10
Площадь 673 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 208-943, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$667,880
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Зимёнки, Россия
Дом 12 комнат
Зимёнки, Россия
Число комнат 12
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 171-924, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
$2,99 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 8 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 8
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 217-438, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$789,313
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Зимёнки, Россия
Дом 7 комнат
Зимёнки, Россия
Число комнат 7
Площадь 714 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 171-325, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
$825,743
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 10 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 10
Площадь 746 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 382-905, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Горчаково. …
$1,04 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в район Троицк, Россия
Дом 10 комнат
район Троицк, Россия
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
$2,00 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 184-724, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
$1,75 млн
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Дом 12 комнат
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Число комнат 12
Площадь 852 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 420-931, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Усадьба Жодочи КП (Жедоч…
$1,45 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Фоминское, Россия
Дом 10 комнат
Фоминское, Россия
Число комнат 10
Площадь 791 м²
Код объекта в БД Агентства: 124-110, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Novoglagolevo, Россия
Дом 8 комнат
Novoglagolevo, Россия
Число комнат 8
Площадь 868 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 203-933, Киевское шоссе, 32 км от МКАД, Новоглаголево к/п (Новог…
$2,00 млн
Оставить заявку
Дом в Одинцовский городской округ, Россия
Дом
Одинцовский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
ТРЕБУТ ВЛОЖЕНИЙ. Продается объект незавершенного строительства — дом не оформлен в собственн…
$236,001
Оставить заявку
Дом 8 комнат в район Внуково, Россия
Дом 8 комнат
район Внуково, Россия
Число комнат 8
Площадь 1 162 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 220-142, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
$1,52 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 469-922, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые Ключи КП (Милюков…
$1,76 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Центральном федеральном округе

коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Центральном федеральном округе, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти