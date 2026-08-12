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Особняки в Центральном федеральном округе, Россия

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6 объектов найдено
Особняк 30 комнат в Москва, Россия
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Особняк 30 комнат
Москва, Россия
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 704 м²
Количество этажей 2
Эстетика элитной недвижимости от SmirexАрхитектурный ансамбль в стиле поздней эклектики.Усад…
$110,00 млн
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Особняк 30 комнат в Москва, Россия
Особняк 30 комнат
Москва, Россия
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 704 м²
Количество этажей 2
Эстетика элитной недвижимости от Sminex Архитектурный ансамбль в стиле поздней эклектики.…
$110,00 млн
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Особняк 28 комнат в Москва, Россия
Особняк 28 комнат
Москва, Россия
Число комнат 28
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Уникальные особняки на Софийской набережной с видами на Кремль. Цена по запросу.   В Ж…
$100,00 млн
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Особняк 5 спален в Одинцовский городской округ, Россия
Особняк 5 спален
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
Загородный особняк площадью 1000 м² расположен на участке правильной формы 40 соток рядом с …
$6,48 млн
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Особняк в муниципальный округ Истра, Россия
Особняк
муниципальный округ Истра, Россия
Площадь 1 400 м²
Просторный особняк площадью 1400 м² построен на большом участке 69,2 сотки рядом с лесом. Дв…
$2,85 млн
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Особняк 9 спален в муниципальный округ Истра, Россия
Особняк 9 спален
муниципальный округ Истра, Россия
Количество спален 9
Площадь 2 200 м²
Загородный особняк площадью 2200 м² построен на просторном участке 75 соток с многолетними с…
$3,41 млн
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Параметры недвижимости в Центральном федеральном округе, Россия

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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