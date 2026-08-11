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Коммерческая недвижимость в Апрелевке, Россия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 173 м² в Апрелевка, Россия
Коммерческое помещение 173 м²
Апрелевка, Россия
Площадь 173 м²
Жилой комплекс состоит из 16 жилых корпусов высотой от 6 до 12 этажей. Фасады домов облицова…
$624,828
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Склад 2 638 м² в Апрелевка, Россия
Склад 2 638 м²
Апрелевка, Россия
Площадь 2 638 м²
Этаж 1
Склад находится на трех этажах. Есть два грузовых лифта грузоподъемностью 2 т. Готовность к …
$27,471
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