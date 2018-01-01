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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Польше

468 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Speak english, говорю по-русски, розмовляю по-українськи, ben Türkçe konuşuyorum. НОВАЯ КВАР…
€1,182
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
€928
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
Современная двухкомнатная квартира находится рядом со станцией метро Racławicka.  Владельцы…
€902
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7/7
Сдается двухкомнатная квартира в Варшаве Mokotów ul. RacjonalizacjiПредлагаем Вашему внимани…
€967
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/6
Сдается новая квартира в Варшаве Mokotów на ul. WoroniczaВ окрестностях ТЦ Galeria Mokotow, …
€1,005
Квартира 2 спальни в Пясечно, Польша
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/6
Сдается в аренду трехкомнатная квартира в классическом стиле в районе Mokotów, Górny, на ули…
€2,148
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду современная стильная квартира с садом в районе Ochota, на улице Maszynowa. …
€838
Квартира 3 спальни в Варшава, Польша
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/4
Сдаются в аренду новая, частично меблированная четырехкомнатная квартира общей площадью окол…
€1,933
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/7
Сдаётся в аренду уютная двухкомнатная квартира в районе Mokotów, Wyględów, на улице Przejazd…
€773
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
Сдаётся в аренду  квартира в районе Wola, на улице Wolska. Квартира площадью 74 м2 состоит и…
€715
Дом 5 спален в Варшава, Польша
Дом 5 спален
Варшава, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Район Wawer | Частный дом с бассейном в мини закрытом поселке | 3 спальни + кабинет/гостевая…
€3,867
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7
Сдается новая двухкомнатная квартира в Варшаве Mokotów ul. RacjonalizacjiПредлагаем Вашему в…
€967
Дом 6 спален в Марки, Польша
Дом 6 спален
Марки, Польша
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Сегмент дома в Марках, городке под Варшавой.Весь дом состоит из 3 этажей. Сдаются второй и т…
€1,504
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5
Сдается двухкомнатная квартира в Варшаве Mokotów ul. KonstruktorskaПредлагаем Вашему внимани…
€1,031
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/3
Сдается просторная двухуровневая квартира с тремя спальнями и гаражом в закрытом жилом компл…
€1,396
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира площадью 74 м2, расположенная в престижном жилом комплексе «Dzikich …
€1,869
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/6
Для покупателей, ценящих комфорт современной постройки, сдается в аренду 3-комнатная элегант…
€1,274
Квартира 2 спальни в Варшава, Польша
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/7
Сдается в аренду новая 3-комнатная квартира площадью 57 м² на 5-м этаже строящегося инвестиц…
€1,139
Коммерческая 1 комната в Варшава, Польша
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 21
Сдаeтся в аренду помещение под Kantor в самом центре Варшавы возле Pałac Kultury, metro Cent…
€924
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/10
Сдается уютная трехкомнатная квартира площадью 48 квадратных метров в Mokotów, на улице Bełs…
€628
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Сдается просторная 3-комнатная квартира в Ursynów, ул. Kopciński. Комнаты: Большая, благоуст…
€628
Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/1
В аренду на длительный срок сдается очень уютная, чистая квартира в зеленом районе Варшавы в…
€853
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Комфортабельная 89-метровая квартира на первом этаже дома в закрытом мини-жилом комплексе на…
€1,289
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Сдается 2-комнатная квартира площадью 36 м2, на 1 этаже малоэтажного дома в центре Старого U…
€582
Квартира 2 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Сдается в аренду двухкомнатная, готовая к проживанию, полностью меблированная, развитая и ти…
€747
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Сдается квартира, расположенная на первом этаже в многоквартирном доме по ул. Rakowiecka 39.…
€956
Квартира 1 спальня в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
Сдается в аренду уютная двухкомнатная квартира, расположенная в Ożarów Mazowiecki на улице K…
€645
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 16/16
Сдаются 2 комнаты на Wola с видом на город. Квартира светлая и благоустроенная. Двусторонняя…
€748
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/4
Сдается однокомнатная квартира в Горном Mokotów, рядом с Galeria Westfield Mokotów. Квартира…
€483
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/15
Идеальное место для тех, кто ценит динамичный городской образ жизни. Светлый интерьер, домаш…
€1,098