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Польша
Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Польше
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468 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
48 м²
4
Speak english, говорю по-русски, розмовляю по-українськи, ben Türkçe konuşuyorum. НОВАЯ КВАР…
€1,182
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1
1
24 м²
9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
€928
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1
1
45 м²
2/3
Современная двухкомнатная квартира находится рядом со станцией метро Racławicka. Владельцы…
€902
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
48 м²
7/7
Сдается двухкомнатная квартира в Варшаве Mokotów ul. RacjonalizacjiПредлагаем Вашему внимани…
€967
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
1
1
37 м²
3/6
Сдается новая квартира в Варшаве Mokotów на ul. WoroniczaВ окрестностях ТЦ Galeria Mokotow, …
€1,005
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3
2
141 м²
2/6
Сдается в аренду трехкомнатная квартира в классическом стиле в районе Mokotów, Górny, на ули…
€2,148
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
40 м²
3
Сдается в аренду современная стильная квартира с садом в районе Ochota, на улице Maszynowa. …
€838
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Варшава, Польша
4
2
91 м²
1/4
Сдаются в аренду новая, частично меблированная четырехкомнатная квартира общей площадью окол…
€1,933
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
55 м²
2/7
Сдаётся в аренду уютная двухкомнатная квартира в районе Mokotów, Wyględów, на улице Przejazd…
€773
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
74 м²
2/5
Сдаётся в аренду квартира в районе Wola, на улице Wolska. Квартира площадью 74 м2 состоит и…
€715
Рекомендовать
Дом 5 спален
Варшава, Польша
6
2
270 м²
1/2
Район Wawer | Частный дом с бассейном в мини закрытом поселке | 3 спальни + кабинет/гостевая…
€3,867
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
48 м²
7
Сдается новая двухкомнатная квартира в Варшаве Mokotów ul. RacjonalizacjiПредлагаем Вашему в…
€967
Рекомендовать
Дом 6 спален
Марки, Польша
7
2
190 м²
1/2
Сегмент дома в Марках, городке под Варшавой.Весь дом состоит из 3 этажей. Сдаются второй и т…
€1,504
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
41 м²
5
Сдается двухкомнатная квартира в Варшаве Mokotów ul. KonstruktorskaПредлагаем Вашему внимани…
€1,031
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
4
1
107 м²
2/3
Сдается просторная двухуровневая квартира с тремя спальнями и гаражом в закрытом жилом компл…
€1,396
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
74 м²
2
Очаровательная квартира площадью 74 м2, расположенная в престижном жилом комплексе «Dzikich …
€1,869
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
78 м²
4/6
Для покупателей, ценящих комфорт современной постройки, сдается в аренду 3-комнатная элегант…
€1,274
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
3
1
57 м²
5/7
Сдается в аренду новая 3-комнатная квартира площадью 57 м² на 5-м этаже строящегося инвестиц…
€1,139
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Варшава, Польша
1
44 м²
21
Сдаeтся в аренду помещение под Kantor в самом центре Варшавы возле Pałac Kultury, metro Cent…
€924
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
49 м²
1/10
Сдается уютная трехкомнатная квартира площадью 48 квадратных метров в Mokotów, на улице Bełs…
€628
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
58 м²
2/4
Сдается просторная 3-комнатная квартира в Ursynów, ул. Kopciński. Комнаты: Большая, благоуст…
€628
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
2
1
53 м²
3/1
В аренду на длительный срок сдается очень уютная, чистая квартира в зеленом районе Варшавы в…
€853
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
89 м²
1
Комфортабельная 89-метровая квартира на первом этаже дома в закрытом мини-жилом комплексе на…
€1,289
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
36 м²
1/4
Сдается 2-комнатная квартира площадью 36 м2, на 1 этаже малоэтажного дома в центре Старого U…
€582
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Nowa Wies, Польша
2
1
45 м²
3/3
Сдается в аренду двухкомнатная, готовая к проживанию, полностью меблированная, развитая и ти…
€747
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
58 м²
1/4
Сдается квартира, расположенная на первом этаже в многоквартирном доме по ул. Rakowiecka 39.…
€956
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ожарув-Мазовецкий, Польша
2
1
37 м²
2
Сдается в аренду уютная двухкомнатная квартира, расположенная в Ożarów Mazowiecki на улице K…
€645
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
2
1
44 м²
16/16
Сдаются 2 комнаты на Wola с видом на город. Квартира светлая и благоустроенная. Двусторонняя…
€748
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
1
1
24 м²
2/4
Сдается однокомнатная квартира в Горном Mokotów, рядом с Galeria Westfield Mokotów. Квартира…
€483
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
3
1
70 м²
7/15
Идеальное место для тех, кто ценит динамичный городской образ жизни. Светлый интерьер, домаш…
€1,098
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