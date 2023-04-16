Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Квартиры

Купить квартиру в Великобритании

однокомнатные
2
двухкомнатные
1
Квартира В архив
Очистить
24 объекта найдено
Квартирав Большой Лондон, Великобритания
Квартира
Большой Лондон, Великобритания
178 м² 7 Этаж
€ 8,950,000
Великобритания г.Лондон, SWiE Пентхаус рядом с Букингемским дворцом …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 75 м² 1 Этаж
€ 5,252,096
Великобритания г.Лондон, SW7 Стильный апартамент в Найтсбридж Стильн…
Квартира 2 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
2 Количество комнат 92 м² 6 Этаж
€ 7,502,994
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты с сервисом отеля 5***** …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 94 м² 2 Этаж
€ 6,820,904
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты в современном комплексе …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 146 м² 2 Этаж
€ 9,890,310
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты рядом с Гайд Парком …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 145 м² 6 Этаж
€ 4,417,412
Великобритания г.Лондон, W1K 7DU Апартаменты с видом на Гайд Парк …
Квартирав Большой Лондон, Великобритания
Квартира
Большой Лондон, Великобритания
161 м² 1 Этаж
€ 6,424,000
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты в районе Белгравия …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 101 м² 5 Этаж
€ 1,770,016
Великобритания г.Лондон, Pimlico, City of Westminster Пентхаус с террасой …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 86 м² 3 Этаж
€ 1,811,021
Великобритания г.Лондон, Вестминстер Апартаменты в центре Вестминстера …
Квартира 4 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
4 Количество комнат 111 м² 5 Этаж
€ 1,845,191
Великобритания г.Лондон Апартаменты рядом с парками 3-спал…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 63 м² 3 Этаж
€ 1,522,235
Великобритания г.Лондон &nbsp; Апартаменты в южном Кенсингтоне &n…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 73 м² 4 Этаж
€ 1,730,000
Великобритания г.Лондон &nbsp; Апартаменты рядом с Гайд Парком &n…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 72 м² 1 Этаж
€ 1,792,000
Великобритания г.Лондон, Knightsbridge &nbsp; Апартаменты в Найтсбридж …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 109 м² 5 Этаж
€ 1,885,200
Великобритания г.Лондон, W14 &nbsp; Квартира в районе Кенсингтон &…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 65 м² 5 Этаж
€ 1,767,645
Великобритания г.Лондон &nbsp; Квартира в доме с парком &nbsp; …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 99 м² 5 Этаж
€ 1,629,000
Великобритания г.Лондон, W2 &nbsp; Апартаменты рядом с Oxford Str. &a…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 86 м² 3 Этаж
€ 1,629,000
Великобритания г.Лондон, SW1 &nbsp; Апартаменты с частным патио &…
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 64 м² 4 Этаж
€ 1,662,690
Великобритания г.Лондон, SW7 &nbsp; Апартаменты рядом с Gloucester Road …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 92 м² 5 Этаж
€ 1,768,474
Великобритания г.Лондон, City of Westminster Квартира рядом с Гайд Парком …
Квартира 3 комнатыв Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
3 Количество комнат 61 м² 3 Этаж
€ 1,775,300
Великобритания г.Лондон, W11 &nbsp; Квартира с видом на парк &nbs…
Квартира 1 комнатав Ливерпуль, Великобритания
Квартира 1 комната
Ливерпуль, Великобритания
1 Количество комнат 38 м²
€ 117,595
Великобритания г.Ливерпуль &nbsp; Квартиры для сдачи в аренду &nb…
Квартира 1 спальня с Инвестициив Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 спальня с Инвестиции
Ноттингем, Великобритания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/3 Этаж
€ 111,967
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
Квартира 1 спальня с Инвестициив Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 спальня с Инвестиции
Ноттингем, Великобритания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 1/3 Этаж
€ 103,669
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
Квартира 2 спальни с Инвестициив Ноттингем, Великобритания
Квартира 2 спальни с Инвестиции
Ноттингем, Великобритания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 124,404
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…

Параметры недвижимости в Великобритании

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти