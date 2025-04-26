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Квартиры с садом в Великобритании

Лондон
57
Англия
115
Tonbridge and Malling
6
Cranbrook
4
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Slough, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Slough, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная 2-комнатная квартира расположена на культовой фабрике Horlicks, входящей в н…
$562,127
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная на 39-м этаже престижной South Quay Plaza, эта изысканная 2-комнатная, 2-комна…
$1,61 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 80 м²
Светлая 2-комнатная квартира площадью 79,8 кв. м. предлагает исключительное сочетание стиля,…
$1,63 млн
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Hayat
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Квартира 4 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на 7 этаже в культовом комплексе Popl…
$1,17 млн
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Квартира 4 комнаты в Ealing, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Ealing, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя идеальное сочетание современного дизайна и безмятежной природной красоты в…
$1,43 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 51 м²
Квартира в центре западного Лондона, между Гайд-парком и Парк Вормвуд Скрабс. В этом районе …
$902,250
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя эту потрясающую 1-комнатную квартиру, расположенную на 5-м этаже очень вос…
$738,420
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 47 м²
Этот великолепный особняк эпохи короля Эдуарда, расположенный в престижном районе Кенсингтон…
$873,011
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Типы недвижимости в Великобритании

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