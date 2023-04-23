Вилла 3 спальни Пхукет, Таиланд 3 Количество комнат 2 ванных комнат 283 м² Количество этажей 1

€ 721,354

❖ Готовый объект, построен в 2017 году ❖ Стоимость снижена с 451 тыс. $ до 367 тыс.…