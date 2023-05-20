Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коттеджи

Коттеджи в Таиланде

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Коттедж 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 149,278
КАМАЛА БАЙ ОКЕАН ПРОСМОТРЕТЬ КОТТЕДЖПРОЕКТЫКоттеджи Kamala Bay Ocean View - это потрясающие …

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на океан
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти