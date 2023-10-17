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Количество комнат в Нижегородская область, Россия

Нижний Новгород
10
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11 объектов найдено
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 1/3
Продается  cтудия 17,8 кв.м .  с капитальным ремонтом по адресу Aдмиpaла Нахимовa 28        …
€21,594
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 13 м²
Этаж 1/3
Продаётся комната 13,4 кв. м. (доля, соответствует комнате 5) в коммунальной 5-к квартире в …
€9,241
Комната в Заволжье, Россия
Комната
Заволжье, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 1/5
Продам комнату в кирпичном общежитии около ЗГТ на ул. Железнодорожной дом N2, кв.3, ком.2.  …
€2,918
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 11 м²
Этаж 5/5
Продается 1/3 доля в двухкомнатной квартире на ул. Должанской. Рядом площадь Ленина, Нижегор…
€14,591
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Этаж 3/3
Предлагаем очень теплую и уютную комнату в коммунальной квартире, которая находится   на вто…
€12,645
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 24 м²
Этаж 2/4
Продаю большую светлую комнату в центре Автозаводского района. В комнате два больших окна, п…
€15,077
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 17 м²
Этаж 3/5
Продаю комнату. Ленинский район. Метро Заречная
€17,314
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 12 м²
Этаж 2/4
Комната в хорошем жилом состоянии. Раковина с водой и стиральная машина в комнате. На этаже …
€9,241
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 11 м²
Этаж 8/10
Комната в общежитие блочного типа. В блоке 4 комнаты. Большой холл, места общего пользования…
€7,772
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 11 м²
Этаж 3/4
Продается   одна вторая комнаты в коммунальной квартире, площадь комнаты 11 кв. м в центре А…
€3,210
Комната в Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
Площадь 11 м²
Этаж 3/3
Продаю комнату 11, 9 кв. м. в трёхкомнатной квартире. Места общего пользования в хорошем сос…
€7,782

Параметры недвижимости в Нижегородская область, Россия

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