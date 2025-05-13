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Жильё в Новоивановском, Россия

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Новоивановское, Россия
Коттедж 4 спальни
Новоивановское, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Загородный коттедж площадью 700 м² построен на полевом участке 10 соток. Фасад в европейском…
$1,70 млн
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Дом 3 спальни в Новоивановское, Россия
Дом 3 спальни
Новоивановское, Россия
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Загородный дом площадью 340 м² построен на лесном участке 12,8 соток. Фасад облицован желтой…
$650,081
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Дом 5 спален в Новоивановское, Россия
Дом 5 спален
Новоивановское, Россия
Количество спален 5
Площадь 373 м²
Загородный дом площадью 373 м² расположен на тупиковой улице, на полевом участке 12,8 соток.…
$1,31 млн
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