Купить вилла в Quarteira, Португалия

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43 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
107 м²
€ 645,000
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Отличная вилла T3 + 1, перед гольф-полем, с видом на юг, с отличным внутренним двориком, бас…
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
257 м²
€ 900,000
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
355 м²
€ 875,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
375 м²
€ 890,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
555 м²
€ 1,230,000
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
233 м²
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
226 м²
€ 1,300,000
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
275 м²
€ 999,900
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
770 м²
Количество этажей 3
€ 2,600,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
562 м²
€ 1,340,000
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
411 м²
€ 945,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
520 м²
€ 1,150,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
517 м²
€ 1,165,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
513 м²
€ 1,225,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
504 м²
€ 1,140,000
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
450 м²
€ 1,890,000
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
504 м²
€ 3,000,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 1,600,000
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
196 м²
€ 870,000
Вилла с тремя спальнями с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Central - это новый…
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 880,000
Вилла с тремя спальнями с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Central - это новый…
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 4,000
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
350 м²
€ 2,950,000
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат
264 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
Великолепная отдельно стоящая качественная вилла, расположенная в 1 км от пляжей Луле-Велью …
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
151 м²
€ 629,900
Central Properties в Португалии - это крытая община с недвижимостью для продажи в Vilamoura …
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7 ванных комнат
500 м²
€ 2,900,000
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
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