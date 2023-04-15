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Купить вилла в Quarteira, Португалия

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43 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 2 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
107 м²
€ 645,000
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Отличная вилла T3 + 1, перед гольф-полем, с видом на юг, с отличным внутренним двориком, бас…
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 257 м²
€ 900,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м²
€ 875,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 375 м²
€ 890,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 555 м²
€ 1,230,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 233 м²
€ 1,500,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 226 м²
€ 1,300,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 275 м²
€ 999,900
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
7 Количество комнат 6 ванных комнат 770 м² Количество этажей 3
€ 2,600,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 562 м²
€ 1,340,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 411 м²
€ 945,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 520 м²
€ 1,150,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 517 м²
€ 1,165,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 513 м²
€ 1,225,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 504 м²
€ 1,140,000
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 450 м²
€ 1,890,000
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 504 м²
€ 3,000,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,600,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
196 м²
€ 870,000
Вилла с тремя спальнями с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Central - это новый…
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 880,000
Вилла с тремя спальнями с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Central - это новый…
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 4,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
350 м²
€ 2,950,000
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат 264 м² Количество этажей 2
€ 2,300,000
Великолепная отдельно стоящая качественная вилла, расположенная в 1 км от пляжей Луле-Велью …
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 151 м²
€ 629,900
Central Properties в Португалии - это крытая община с недвижимостью для продажи в Vilamoura …
Вилла 7 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7 ванных комнат 500 м²
€ 2,900,000
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
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