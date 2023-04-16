Купить квартиру в Portimao, Португалия

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Portimao
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Квартира
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22 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 6
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
2/8 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
9/17 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,500,000
Квартира в частном кондоминиуме, расположенном в привилегированном районе с панорамным видом…
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
201 м²
Количество этажей 2
€ 599,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
1/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/6 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
2/3 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
Количество этажей 3
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
1/3 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 1
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
1/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
10/11 Этаж
€ 450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
4/9 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Mexilhoeira Grande, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
8/11 Этаж
€ 160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 102,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
220 м²
€ 300,000
A large property in Portimão with huge potential for commercial and residential purposes. Cu…
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
8 465 м²
€ 240,000
A modern, brand new development currently under construction in the popular town of Portimão…
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 131,600
A lovely one bedroom apartment for sale in Portimão, situated within a private condominium o…
Квартира 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
172 м²
€ 320,000
A beautifully decorated four bedroom apartment for sale in Portimão situated just fifteen mi…
Квартира 1 комната
Mexilhoeira Grande, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
3/11 Этаж
€ 159,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
3/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Portimao, Португалия
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