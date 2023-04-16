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Купить квартиру в Portimao, Португалия

Portimao
19
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22 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 6
€ 190,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 2/8 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 9/17 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,500,000
Квартира в частном кондоминиуме, расположенном в привилегированном районе с панорамным видом…
Квартира 3 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 201 м² Количество этажей 2
€ 599,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/3 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/6 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2/3 Этаж
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² Количество этажей 3
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 1
€ 495,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 1/3 Этаж
€ 125,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 10/11 Этаж
€ 450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 4/9 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Mexilhoeira Grande, Португалия
Квартира 1 комната
Mexilhoeira Grande, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 8/11 Этаж
€ 160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 102,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 комнатыв Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м²
€ 300,000
A large property in Portimão with huge potential for commercial and residential purposes. Cu…
Квартира 2 комнатыв Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 8 465 м²
€ 240,000
A modern, brand new development currently under construction in the popular town of Portimão…
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 131,600
A lovely one bedroom apartment for sale in Portimão, situated within a private condominium o…
Квартира 4 комнатыв Portimao, Португалия
Квартира 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 172 м²
€ 320,000
A beautifully decorated four bedroom apartment for sale in Portimão situated just fifteen mi…
Квартира 1 комнатав Mexilhoeira Grande, Португалия
Квартира 1 комната
Mexilhoeira Grande, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3/11 Этаж
€ 159,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 3/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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