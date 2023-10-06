Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Португалии

Центральный регион
10
Алгарве
7
Loule
6
Quarteira
6
Matosinhos e Leca da Palmeira
4
Северный
4
Пентхаус В архив
Очистить
29 объектов найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
Пентхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
Пентхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
Пентхаус 2 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,20 млн
Пентхаус 2 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,79 млн
Пентхаус 3 спальни в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,50 млн
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Монтихо, Португалия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Монтихо, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Этаж 4/5
4-комнатная двухуровневая квартира & nbsp; с 229,95 м & sup2; площадь в Монтихо, в новой раз…
€845,000
Пентхаус 7 спален в West, Португалия
Пентхаус 7 спален
West, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 441 м²
В Лиссабоне, в эпицентре самого культурного и популярного района города, это новое здание ст…
€7,95 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
Пентхаус 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в West, Португалия
Пентхаус 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
West, Португалия
Количество спален 6
Площадь 857 м²
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
€7,95 млн
Пентхаус 3 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
€679,000
Пентхаус 4 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
€1,25 млн
Пентхаус 4 спальни с Spalni в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
€1,20 млн
Пентхаус 4 спальни с Spalni в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
€799,000
Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком в Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Албуфейра, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
€1,40 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 356 м²
Квартира с 4 спальнями площадью  356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейном,  парковкой и…
€3,25 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и собственны…
€5,10 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
Пентхаус 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€4,05 млн
Пентхаус 6 спален в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 6 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 857 м²
Этаж 5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€7,95 млн
Пентхаус 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж 4
Полностью восстановленное здание с уникальным фасадом из красного кирпича располагается в са…
€1,20 млн
Пентхаус 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Португалия, Португалия
Пентхаус 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Португалия, Португалия
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Современный пентхаус расположен в Марина де Лагуш, Алгарве, Португалия. Интерьеры созданы из…
€1,20 млн
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Португалия, Португалия
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Площадь 267 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен в Марина де Лагуш, Алгарве, Португалия. В просторном пентха…
€1,10 млн
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с интернетом в Португалия, Португалия
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с интернетом
Португалия, Португалия
Количество спален 5
Площадь 388 м²
Роскошный пентхаус с видом на море расположен в Лагуше, Португалия. Пентхаус занимает весь в…
€825,000
Пентхаус с кондиционером, с видом на море, с интернетом в Португалия, Португалия
Пентхаус с кондиционером, с видом на море, с интернетом
Португалия, Португалия
Площадь 3 м²
Новый пентхаус расположен в жилом комплексе в Лагуше, Португалия. Пентхаус с панорамными вид…
€1,03 млн
Пентхаус с кондиционером, в центре города, с интернетом в West, Португалия
Пентхаус с кондиционером, в центре города, с интернетом
West, Португалия
Площадь 4 м²
Уникальный пентхаус расположен в жилом комплексе в Лиссабоне, Португалия. Элегантные интерье…
€600,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти