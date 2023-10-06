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29 объектов найдено
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
1
235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
3
142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
4
211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,79 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Монтихо, Португалия
4
3
359 м²
4/5
4-комнатная двухуровневая квартира & nbsp; с 229,95 м & sup2; площадь в Монтихо, в новой раз…
€845,000
Рекомендовать
Пентхаус 7 спален
West, Португалия
7
7
441 м²
В Лиссабоне, в эпицентре самого культурного и популярного района города, это новое здание ст…
€7,95 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
4
210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
West, Португалия
6
857 м²
Пентхаус расположен в популярном районе Лиссабона, на первой линии реки, рядом с исторически…
€7,95 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
3
244 м²
€679,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4
4
352 м²
€1,25 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4
4
448 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4
4
301 м²
€799,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни в центре города, с видом на город, с парком
Misericordia, Португалия
2
120 м²
Новостройка в Lapa, с гаражом и видом на реку Тежу. Последний 5 этаж.Престижное и очень благ…
€1,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Албуфейра, Португалия
3
188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
€1,40 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Campo de Ourique, Португалия
4
356 м²
Квартира с 4 спальнями площадью 356 м2, с балконом, террасой 60 м2, бассейном, парковкой и…
€3,25 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Maior, Португалия
4
238 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными, с огромной открытой террасой и собственны…
€5,10 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
3
198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Лиссабон, Португалия
5
4
470 м²
5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€4,05 млн
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален
Лиссабон, Португалия
8
6
857 м²
5/5
Уникальный проект известного архитектора Frederico Valsassina расположен в Santos (Лиссабон)…
€7,95 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Лиссабон, Португалия
3
3
216 м²
4
Полностью восстановленное здание с уникальным фасадом из красного кирпича располагается в са…
€1,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Португалия, Португалия
6
370 м²
Современный пентхаус расположен в Марина де Лагуш, Алгарве, Португалия. Интерьеры созданы из…
€1,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Португалия, Португалия
4
267 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен в Марина де Лагуш, Алгарве, Португалия. В просторном пентха…
€1,10 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с интернетом
Португалия, Португалия
5
388 м²
Роскошный пентхаус с видом на море расположен в Лагуше, Португалия. Пентхаус занимает весь в…
€825,000
Рекомендовать
Пентхаус с кондиционером, с видом на море, с интернетом
Португалия, Португалия
3 м²
Новый пентхаус расположен в жилом комплексе в Лагуше, Португалия. Пентхаус с панорамными вид…
€1,03 млн
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Пентхаус с кондиционером, в центре города, с интернетом
West, Португалия
4 м²
Уникальный пентхаус расположен в жилом комплексе в Лиссабоне, Португалия. Элегантные интерье…
€600,000
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