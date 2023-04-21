Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Алгарви
  5. Olhao
  6. Дома

Дома в Olhao, Португалия

Moncarapacho e Fuseta
3
Olhao
3
9 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат 63 м²
€ 285,000
Традиционная вилла, недавно реконструированная в центре Ольяна, недалеко от главного проспек…
Дом 4 спальни в Estoi, Португалия
Дом 4 спальни
Estoi, Португалия
3 ванных комнат 281 м²
€ 580,000
Вилла с бассейном, вставленная в престижный жилой район в Консейсан-де-Фару. Превосходств…
Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
4 ванных комнат 226 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Эта вилла с современным и уникальным дизайном имеет отличную солнечную экспозицию и располож…
Вилла 8 спален в Quelfes, Португалия
Вилла 8 спален
Quelfes, Португалия
7 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 800,000
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
Таунхаус 2 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
110 м²
€ 210,000
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
Вилла 4 спальни в Pechao, Португалия
Вилла 4 спальни
Pechao, Португалия
2 ванных комнат 440 м²
€ 1,700,000
Недвижимость с бизнесом расположена на окраине Ольяна и в 10 минутах от Фару. Состоит из дв…
Таунхаус 3 спальни в Olhao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат 102 м²
€ 450,000
Строящийся таунхаус, прямые линии, общей площадью 178м2. Состоит из двух этажей. Мы наход…
Вилла 6 спален в Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Estoi, Португалия
7 ванных комнат
€ 5,850,000
Это выдающееся местожительство установлено в сельской местности и обеспечивает абсолютную ко…
Вилла 6 спален в Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Estoi, Португалия
3 ванных комнат 450 м²
€ 790,000
Villa with 6 Bedrooms, 2 kitchens and 4 bathrooms, with swimming pool and a wonderful view o…

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти