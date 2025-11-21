Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Olhao
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Olhao, Португалия

виллы
4
1 объект найдено
Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый дом с 3 спальнями расположен в северной части Ольяна, одного из самых живописных город…
$403,700
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти