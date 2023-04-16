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Купить вилла с бассейном в Oeiras, Португалия

Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
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Oeiras
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни
Porto Salvo, Португалия
185 м²
€ 1,356,200
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
Вилла 4 спальнив Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни
Oeiras, Португалия
227 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…

Параметры недвижимости в Oeiras, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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