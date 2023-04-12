Купить квартира-студия в Польше

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8 объектов найдено
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Студия 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
1/5 Этаж
€ 104,498
Продается однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного дома 2014 года постройки. Недв…
Студия 3 спальни
Варшава, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
4 Этаж
€ 194,971
Предлагаем продажу квартир под инвестиции в Варшаве с гарантированным доходом от аренды 7% г…
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
2/6 Этаж
€ 183,891
Продается уютная современная студия с балконом, мебелью и техникой площадью 30 м2, расположе…
Студия 1 комната
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
5/5 Этаж
€ 102,274
Продается однокомнатная квартира на 5 этаже 5-ти этажного дома. Квартира интересна наличием …
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
10/10 Этаж
€ 96,742
Продается однокомнатная квартира с балконом (1,72 м2) на 10 этаже 10-ти этажного дома площад…
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
43/54 Этаж
€ 915,000
Наивысший Апартаментовец в Европе - Złota 44 Złota 44, апартамент на 43 этаже с прекрасны…
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
3/6 Этаж
€ 396,000
На продажу, квартина на Урсынове, Варшава, 101м2, три комнаты. Отличное предложение так же …
Студия 1 спальня
Варшава, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
2/8 Этаж
€ 103,648
Однокомнатная квартира на продажу в Варшавском Жолибоже в Данте инвестиции. Здание было с…
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