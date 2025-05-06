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Квартиры-студии в Поморском воеводстве, Польша

Гданьск
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5 объектов найдено
Студия 2 комнаты в Гданьск, Польша
Студия 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Преимущества: Квартира расположена в 3 минутах ходьбы от Марины Яхтовой в тихой части Шродми…
$191,962
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Etalon Estate Group
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Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия 1 комната в Гдыня, Польша
Студия 1 комната
Гдыня, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Преимущества: Современная студия в недавно созданном эксклюзивном инвестиционном комплексе «…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Гданьск, Польша
Студия 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 4
Studio with terrace and garden ó ✅ ✅ STOPEMENTIAL DEVELOPMENT EFFECTIFEFECTNOLNOPLADIEM ó W…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Параметры недвижимости в Поморском воеводстве, Польша

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