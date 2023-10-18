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Дома в Прушковский повят, Польша
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21 объект найдено
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Дом 6 комнат
Пястув, Польша
6
2
150 м²
1/2
Продается уникальная недвижимость. Объект расположен в исключительно привлекательном месте с…
€270,201
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Сенкоцин-Стары, Польша
4
106 м²
1/2
Дома строятся с фокусом исключительно на качественные материалы, поэтому вы можете быть увер…
€173,080
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Янки, Польша
5
2
178 м²
1/2
Продаються современные , новые дома-близнецы в Janczewice, в 20-ти минутах езды к центру Вар…
€247,704
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Пястув, Польша
4
1
113 м²
1
Уютное здание. Всего 4 помещения, без административного сбора. Отдельный вход и собственный …
€258,473
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Давиды Банкове, Польша
5
3
125 м²
1/3
Уютный, закрытый поселок домов, расположенный в Dawidy Bankowe, на пересечении улиц Kwiatów …
€193,640
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Пястув, Польша
10
6
280 м²
1/2
Частный дом, расположенный в Piastów, недалеко от Варшавы, всего в 900 метрах от черты город…
€336,396
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
5
2
189 м²
1/1
Частный дом на большом участке в удобном месте в Żbików. Тихая улица между Mazowsze парком и…
€258,473
Рекомендовать
Дом 10 комнат
Прушкув, Польша
10
3
400 м²
1/2
Продаётся отдельностоящий (Wolnostojący) 11-ти комнатный дом 400 кв.м с участком 1608 кв.м п…
€355,186
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Пястув, Польша
5
2
147 м²
1/2
Двухквартирный дом 1960-70-х годов, расположенный в Piastów, в непосредственной близости от …
€247,704
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Пястув, Польша
4
2
137 м²
3
Продаётся половина двухквартирного дома (Bliźniak) 4 комнаты площалью 137,84 кв.м с участком…
€213,241
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Nowa Wies, Польша
6
2
250 м²
1/1
Pruszków, резиденция площадью 380 м2 на участке площадью 1580 м2 в тихом месте, всего в 950 …
€624,644
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Nowa Wies, Польша
5
2
412 м²
1/1
Продаётся 5-комнатный одноэтажный дом (отдельностоящий дом, резиденция) площадью 411,7 кв.м …
€969,276
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
gmina Nadarzyn, Польша
4
167 м²
€390,929
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
5
412 м²
€950,908
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Nowa Wies, Польша
6
300 м²
€591,465
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Walendow, Польша
4
175 м²
€418,400
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Walendow, Польша
6
264 м²
€625,486
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
6
250 м²
€412,060
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Nowa Wies, Польша
5
230 м²
€386,703
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Nowa Wies, Польша
10
3
491 м²
2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
€702,208
Рекомендовать
Дом 11 комнат
Пястув, Польша
11
400 м²
€359,232
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Параметры недвижимости в Прушковский повят, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
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