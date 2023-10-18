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Дома в Прушковский повят, Польша

Пястув
7
gmina Michalowice
5
gmina Raszyn
4
Прушкув
4
gmina Nadarzyn
3
21 объект найдено
Дом 6 комнат в Пястув, Польша
Дом 6 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Продается уникальная недвижимость. Объект расположен в исключительно привлекательном месте с…
€270,201
Дом 3 спальни в Сенкоцин-Стары, Польша
Дом 3 спальни
Сенкоцин-Стары, Польша
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Дома строятся с фокусом исключительно на качественные материалы, поэтому вы можете быть увер…
€173,080
Дом 4 спальни в Янки, Польша
Дом 4 спальни
Янки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Продаються современные , новые дома-близнецы в Janczewice, в 20-ти минутах езды к центру Вар…
€247,704
Дом 4 комнаты в Пястув, Польша
Дом 4 комнаты
Пястув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Уютное здание. Всего 4 помещения, без административного сбора. Отдельный вход и собственный …
€258,473
Дом 3 спальни в Давиды Банкове, Польша
Дом 3 спальни
Давиды Банкове, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Уютный, закрытый поселок домов, расположенный в Dawidy Bankowe, на пересечении улиц Kwiatów …
€193,640
Дом 10 комнат в Пястув, Польша
Дом 10 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
Частный дом, расположенный в Piastów, недалеко от Варшавы, всего в 900 метрах от черты город…
€336,396
Дом 5 комнат в Прушкув, Польша
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
Частный дом на большом участке в удобном месте в Żbików. Тихая улица между Mazowsze парком и…
€258,473
Дом 10 комнат в Прушкув, Польша
Дом 10 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продаётся отдельностоящий (Wolnostojący) 11-ти комнатный дом 400 кв.м с участком 1608 кв.м п…
€355,186
Дом 5 комнат в Пястув, Польша
Дом 5 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
Двухквартирный дом 1960-70-х годов, расположенный в Piastów, в непосредственной близости от …
€247,704
Дом 4 комнаты в Пястув, Польша
Дом 4 комнаты
Пястув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Продаётся половина двухквартирного дома (Bliźniak) 4 комнаты площалью 137,84 кв.м с участком…
€213,241
Дом 6 комнат в Nowa Wies, Польша
Дом 6 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Pruszków, резиденция площадью 380 м2 на участке площадью 1580 м2 в тихом месте, всего в 950 …
€624,644
Дом 3 спальни в Nowa Wies, Польша
Дом 3 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 412 м²
Этаж 1/1
Продаётся 5-комнатный одноэтажный дом (отдельностоящий дом, резиденция) площадью 411,7 кв.м …
€969,276
Дом 4 комнаты в gmina Nadarzyn, Польша
Дом 4 комнаты
gmina Nadarzyn, Польша
Комнаты 4
Площадь 167 м²
€390,929
Дом 5 комнат в Прушкув, Польша
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 5
Площадь 412 м²
€950,908
Дом 6 комнат в Nowa Wies, Польша
Дом 6 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 6
Площадь 300 м²
€591,465
Дом 4 комнаты в Walendow, Польша
Дом 4 комнаты
Walendow, Польша
Комнаты 4
Площадь 175 м²
€418,400
Дом 6 комнат в Walendow, Польша
Дом 6 комнат
Walendow, Польша
Комнаты 6
Площадь 264 м²
€625,486
Дом 6 комнат в Прушкув, Польша
Дом 6 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 6
Площадь 250 м²
€412,060
Дом 5 комнат в Nowa Wies, Польша
Дом 5 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Площадь 230 м²
€386,703
Коттедж 4 спальни в Nowa Wies, Польша
Коттедж 4 спальни
Nowa Wies, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
€702,208
Дом 11 комнат в Пястув, Польша
Дом 11 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 11
Площадь 400 м²
€359,232

Параметры недвижимости в Прушковский повят, Польша

с видом на горы
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