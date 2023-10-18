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Жильё в Прушковский повят, Польша

Прушкув
15
Пястув
12
gmina Michalowice
9
gmina Raszyn
5
gmina Nadarzyn
3
41 объект найдено
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
Продается новая и полностью оборудованная 2-комнатная квартира, расположенная в многоквартир…
€81,635
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/3
Продается новая и полностью оборудованная 2-комнатная квартира, расположенная в многоквартир…
€88,743
Квартира 1 комната в Прушкув, Польша
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Элегантная студия в центре с видом на город.   Квартира   Высокий стандарт здания. Многофунк…
€103,368
Квартира в Янки, Польша
Квартира
Янки, Польша
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Новые дома площадью 90,6 кв.м каждый. Парковочные места: 2 на дом + парковка под навесом (по…
€150,561
Квартира 2 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 2 спальни
Прушкув, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Продаётся трёхкомнатная квартира площадью 47 кв.м в пригороде Варшавы, городе Pruszków.   Кв…
€96,928
Квартира в Пястув, Польша
Квартира
Пястув, Польша
Площадь 24 м²
Количество этажей 4
В рамках комплекса будут сданы в эксплуатацию 39 жилых квартир площадью от 24 м² до 58,50 м²…
€65,480
Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Продается 4-комнатная квартира, расположенная по адресу ул. Srebrna в Pruszków. Квартира пло…
€142,531
Квартира 2 спальни в Пястув, Польша
Квартира 2 спальни
Пястув, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Продается большая трехкомнатная квартира с балконом площадью 77,4 м2 расположенная на перво…
€150,776
Квартира 3 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 3 комнаты
Nowa Wies, Польша
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Квартира в очень хорошем состоянии, расположенная в зеленом, безопасном районе, в хорошо раз…
€189,332
Квартира 3 комнаты в Nowa Wies, Польша
Квартира 3 комнаты
Nowa Wies, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
Эта готовая к заселению двухуровневая квартира расположена на верхнем этаже современного зда…
€154,062
Квартира 1 комната в Пястув, Польша
Квартира 1 комната
Пястув, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/3
Продаётся после ремонта недорогая 1-комнатная квартира 23,69 кв.м пригород Варшавы г. Piastó…
€72,157
Квартира 1 комната в Прушкув, Польша
Квартира 1 комната
Прушкув, Польша
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 4/8
Квартира-студия в Pruszków. Окна заменены, ПВХ, на полу ковровое покрытие, крохотная кухоньк…
€48,022
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухкомнатная квартира площадью 34,4 кв.м в отремонтированном довоенном кирпичном …
€81,635
Квартира 3 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 3 комнаты
Прушкув, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 6/6
Верхний этаж, потрясающий вид. Очень тихий. Все новое и в отличном состоянии – здесь еще ник…
€158,746
Квартира 4 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Уютное здание. Всего 4 помещения, без административного сбора. Отдельный вход и собственный …
€258,473
Дом 6 комнат в Пястув, Польша
Дом 6 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Продается уникальная недвижимость. Объект расположен в исключительно привлекательном месте с…
€270,201
Дом 3 спальни в Сенкоцин-Стары, Польша
Дом 3 спальни
Сенкоцин-Стары, Польша
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Дома строятся с фокусом исключительно на качественные материалы, поэтому вы можете быть увер…
€173,080
Квартира 1 спальня в Прушкув, Польша
Квартира 1 спальня
Прушкув, Польша
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
Продаётся 2-х комнатная квартира площадью 39,36 кв.м в пригороде Варшавы, городе Pruszków. К…
€94,343
Квартира 4 комнаты в Reguly, Польша
Квартира 4 комнаты
Reguly, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Предметом продажи являются помещения №1. 2, 6, 7, 10 и 11 площадью 137,84 м2 с садами и терр…
€213,241
Дом 4 спальни в Янки, Польша
Дом 4 спальни
Янки, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Продаються современные , новые дома-близнецы в Janczewice, в 20-ти минутах езды к центру Вар…
€247,704
Дом 4 комнаты в Пястув, Польша
Дом 4 комнаты
Пястув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Уютное здание. Всего 4 помещения, без административного сбора. Отдельный вход и собственный …
€258,473
Дом 3 спальни в Давиды Банкове, Польша
Дом 3 спальни
Давиды Банкове, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Уютный, закрытый поселок домов, расположенный в Dawidy Bankowe, на пересечении улиц Kwiatów …
€193,640
Квартира 4 комнаты в Прушкув, Польша
Квартира 4 комнаты
Прушкув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 12/12
Четырехкомнатная квартира на улице Stanisława Staszica (комлекс Imperia) в Pruszków. Сама кв…
€193,640
Дом 10 комнат в Пястув, Польша
Дом 10 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
Частный дом, расположенный в Piastów, недалеко от Варшавы, всего в 900 метрах от черты город…
€336,396
Квартира 3 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 3 комнаты
Пястув, Польша
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Представляем очаровательную квартиру в довоенном доходном доме, идеально подходящую для люби…
€187,881
Дом 5 комнат в Прушкув, Польша
Дом 5 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
Частный дом на большом участке в удобном месте в Żbików. Тихая улица между Mazowsze парком и…
€258,473
Дом 10 комнат в Прушкув, Польша
Дом 10 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продаётся отдельностоящий (Wolnostojący) 11-ти комнатный дом 400 кв.м с участком 1608 кв.м п…
€355,186
Дом 5 комнат в Пястув, Польша
Дом 5 комнат
Пястув, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
Двухквартирный дом 1960-70-х годов, расположенный в Piastów, в непосредственной близости от …
€247,704
Дом 4 комнаты в Пястув, Польша
Дом 4 комнаты
Пястув, Польша
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Продаётся половина двухквартирного дома (Bliźniak) 4 комнаты площалью 137,84 кв.м с участком…
€213,241
Квартира 4 спальни в Прушкув, Польша
Квартира 4 спальни
Прушкув, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/3
Продаётся современная пятикомнатная квартира площадью 156,63 кв.м с отличным расположением в…
€428,635

Типы недвижимости в Прушковский повят

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Прушковский повят, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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