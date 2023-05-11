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Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Пильский повят
Жильё в Пильский повят, Польша
Пила
18
gmina Szydlowo
3
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25 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Пила, Польша
3
59 м²
€ 44,042
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
4
56 м²
€ 69,715
Дом 4 спальни
Пила, Польша
4
134 м²
€ 181,480
Дом 7 спален
Brodna, Польша
7
300 м²
€ 302,552
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
3
59 м²
€ 78,707
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
3
65 м²
€ 72,349
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
3
65 м²
€ 87,477
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
3
64 м²
€ 83,092
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
2
73 м²
€ 98,549
Дом 6 спален
Szydlowo, Польша
6
218 м²
€ 252,127
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
2
41 м²
€ 52,398
Дом 6 спален
Пила, Польша
6
302 м²
€ 234,587
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
2
41 м²
€ 76,515
Дом 6 спален
Пила, Польша
6
302 м²
€ 234,587
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
4
78 м²
€ 85,285
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
2
41 м²
€ 65,553
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
4
102 м²
€ 105,016
Дом 3 спальни
Уйсце, Польша
3
110 м²
€ 131,325
Дом 6 спален
Kosztowo, Польша
6
242 м²
€ 120,582
Вилла 8 спален
Rudna, Польша
8
8
554 м²
2/2
€ 1,900,000
Дом 5 спален
Cyk, Польша
5
246 м²
€ 394,633
Дом 5 спален
Пила, Польша
5
130 м²
€ 173,200
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
2
48 м²
€ 83,092
Дом 3 спальни
Skrzatusz, Польша
3
101 м²
€ 120,582
Дом 6 спален
Пила, Польша
6
320 м²
€ 197,097
Параметры недвижимости в Пильский повят, Польша
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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