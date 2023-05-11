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Жильё в Пильский повят, Польша

Пила
18
gmina Szydlowo
3
25 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 59 м²
€ 44,042
Квартира 4 спальни в Пила, Польша
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 56 м²
€ 69,715
Дом 4 спальни в Пила, Польша
Дом 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 134 м²
€ 181,480
Дом 7 спален в Brodna, Польша
Дом 7 спален
Brodna, Польша
Количество спален 7
Площадь 300 м²
€ 302,552
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 59 м²
€ 78,707
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 65 м²
€ 72,349
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 65 м²
€ 87,477
Квартира 3 спальни в Пила, Польша
Квартира 3 спальни
Пила, Польша
Количество спален 3
Площадь 64 м²
€ 83,092
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 73 м²
€ 98,549
Дом 6 спален в Szydlowo, Польша
Дом 6 спален
Szydlowo, Польша
Количество спален 6
Площадь 218 м²
€ 252,127
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 41 м²
€ 52,398
Дом 6 спален в Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
Количество спален 6
Площадь 302 м²
€ 234,587
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 41 м²
€ 76,515
Дом 6 спален в Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
Количество спален 6
Площадь 302 м²
€ 234,587
Квартира 4 спальни в Пила, Польша
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 78 м²
€ 85,285
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 41 м²
€ 65,553
Квартира 4 спальни в Пила, Польша
Квартира 4 спальни
Пила, Польша
Количество спален 4
Площадь 102 м²
€ 105,016
Дом 3 спальни в Уйсце, Польша
Дом 3 спальни
Уйсце, Польша
Количество спален 3
Площадь 110 м²
€ 131,325
Дом 6 спален в Kosztowo, Польша
Дом 6 спален
Kosztowo, Польша
Количество спален 6
Площадь 242 м²
€ 120,582
Вилла 8 спален в Rudna, Польша
Вилла 8 спален
Rudna, Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 554 м²
Этаж 2/2
€ 1,900,000
Дом 5 спален в Cyk, Польша
Дом 5 спален
Cyk, Польша
Количество спален 5
Площадь 246 м²
€ 394,633
Дом 5 спален в Пила, Польша
Дом 5 спален
Пила, Польша
Количество спален 5
Площадь 130 м²
€ 173,200
Квартира 2 спальни в Пила, Польша
Квартира 2 спальни
Пила, Польша
Количество спален 2
Площадь 48 м²
€ 83,092
Дом 3 спальни в Skrzatusz, Польша
Дом 3 спальни
Skrzatusz, Польша
Количество спален 3
Площадь 101 м²
€ 120,582
Дом 6 спален в Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
Количество спален 6
Площадь 320 м²
€ 197,097

Параметры недвижимости в Пильский повят, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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