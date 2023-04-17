Купить недвижимость в Пястув, Польша

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Польша
Мазовецкое воеводство
Прушковский повят
Пястув
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10 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Пястув, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
2/3 Этаж
€ 69,968
Продаётся после ремонта 1-комнатная квартира 23,69 кв.м пригород Варшавы г.Piastów ул…
Квартира 1 спальня
Пястув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 3
€ 88,568
Продается просторная и светлая 2-комнатная квартира с большой кухней в Варшаве, Piastó…
Квартира 1 спальня
Пястув, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
Количество этажей 3
€ 67,891
Уникальная однокомнатная квартира на продажу в Варшаве, Piastów #12621 Звоните …
Квартира 1 комната
Пястув, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
Количество этажей 3
€ 66,187
Продаётся солнечная 1-комнатная квартира 25,17 кв.м пригород Варшавы г. Piastów, ул. …
Квартира 1 спальня
Пястув, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
3/8 Этаж
€ 87,911
Продаётся 2-х комнатная квартира 50,48 кв.м в пригороде Варшавы г. Piastów, ул. Piotr…
Квартира 1 комната
Пястув, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
1/3 Этаж
€ 69,568
Продаётся недорогая 1-комнатная квартира 23,69 кв.м пригород Варшавы г.Piastów ул Zło…
Квартира 2 спальни
Пястув, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/2 Этаж
€ 147,192
Продается большая трехкомнатная квартира с балконом площадью 77,4 м2 расположенная на первом…
Квартира 4 комнаты
Пястув, Польша
4 Количество комнат
104 м²
€ 213,561
Дом 5 комнат
Пястув, Польша
5 Количество комнат
135 м²
€ 148,476
Дом 11 комнат
Пястув, Польша
11 Количество комнат
400 м²
€ 345,766
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