Купить недвижимость в Марки, Польша

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34 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3/4 Этаж
€ 77,137
Продаётся большая 2-х комнатная квартира 59,7 кв.м в пригороде Варшавы г. Marki, ул. Duża …
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1/2 Этаж
€ 86,478
Продаётся 2-х комнатная квартира 48.63 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Leopolda Lisa-Kul…
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
Количество этажей 3
€ 66,997
Продаётся 2-х комнатная квартира 31 кв.м в пригороде Варшавы г. Marki, ул. Tadeusza Kościusz…
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 1
€ 87,870
Продаётся 2-х комнатная квартира 55,42 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Okólna …
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3/4 Этаж
€ 77,137
Продаётся большая 2-х комнатная квартира 59,7 кв.м в пригороде Варшавы г. Marki, ул. Duża …
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 1
€ 88,403
Продаётся большая 2-х комнатная квартира 52,48 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Okó…
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
1/2 Этаж
€ 140,774
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира 76,94 кв.м пригород Варшавы г. Marki 3-х комн…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
2/2 Этаж
€ 176,813
Продается просторная, светлая двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 151,13 м2, распо…
Квартира
Марки, Польша
60 м²
1/4 Этаж
€ 84,230
Продаётся 2-х комнатная квартира 59,7 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Kosynierów …
Квартира 3 спальни
Марки, Польша
4 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
3/4 Этаж
€ 177,956
Продаётся двухуровневая 4-х комнатная квартира 130,8 кв.м пригород Варшавы, г. Marki, ул. Du…
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 2
€ 115,224
Продаётся идеальная для семьи 2+1 или 2+2 трёхкомнатная квартира 57,7 кв.м пригород Варшавы …
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3/4 Этаж
€ 101,647
Продается большая 3-х комнатная квартира под ремонт, находится на 3-м этаже 4-х этажного дом…
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
148 м²
1/2 Этаж
€ 197,886
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
3/5 Этаж
€ 139,031
Продается просторная трехкомнатная квартира площадью 75,2 м2 с двумя балконами, кладовкой и …
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1/2 Этаж
€ 139,581
Продаётся для семьи 3-х комнатная квартира 67, 56 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Promie…
Квартира 1 комната
Марки, Польша
1 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
3/4 Этаж
€ 100,761
Продаётся 1-комнатная квартира 76,2 кв.м пригород Варшавы, г. Marki, ул. Duża Двухсторонн…
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 3
€ 143,598
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Квартира 5 спален
Марки, Польша
6 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
1/1 Этаж
€ 133,274
Продаётся 6-и комнатная квартира 124 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Batalionów C…
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1/2 Этаж
€ 139,581
Продаётся для семьи 3-х комнатная квартира 67, 56 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Promie…
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
141 м²
2/2 Этаж
€ 191,189
Продается трехкомнатная квартира в стиле роскошный лофт площадью 141,2 м2, в Марки…
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 200,506
Дом с большим садом и частной парковкой Marki Struga, Варшава #12286 Звоните…
Квартира 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат
82 м²
2 Этаж
€ 168,833
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат
107 м²
1 Этаж
€ 138,648
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
3 Количество комнат
141 м²
2 Этаж
€ 184,931
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат
130 м²
€ 362,216
Квартира 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат
131 м²
3 Этаж
€ 164,506
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
3 Количество комнат
68 м²
1 Этаж
€ 134,825
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат
146 м²
€ 156,960
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат
108 м²
1 Этаж
€ 170,845
Дом 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат
164 м²
€ 150,923
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