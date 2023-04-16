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Купить недвижимость в Марки, Польша

34 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Марки, Польша
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3/4 Этаж
€ 77,137
Продаётся большая 2-х комнатная квартира 59,7 кв.м в пригороде Варшавы г. Marki, ул. Duża …
Квартира 1 спальняв Марки, Польша
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 86,478
Продаётся 2-х комнатная квартира 48.63 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Leopolda Lisa-Kul…
Квартира 1 спальняв Марки, Польша
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² Количество этажей 3
€ 66,997
Продаётся 2-х комнатная квартира 31 кв.м в пригороде Варшавы г. Marki, ул. Tadeusza Kościusz…
Квартира 1 спальняв Марки, Польша
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 1
€ 87,870
Продаётся 2-х комнатная квартира 55,42 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Okólna …
Квартира 1 спальняв Марки, Польша
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3/4 Этаж
€ 77,137
Продаётся большая 2-х комнатная квартира 59,7 кв.м в пригороде Варшавы г. Marki, ул. Duża …
Квартира 1 спальняв Марки, Польша
Квартира 1 спальня
Марки, Польша
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 1
€ 88,403
Продаётся большая 2-х комнатная квартира 52,48 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Okó…
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/2 Этаж
€ 140,774
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира 76,94 кв.м пригород Варшавы г. Marki 3-х комн…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Марки, Польша
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м² 2/2 Этаж
€ 176,813
Продается просторная, светлая двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 151,13 м2, распо…
Квартирав Марки, Польша
Квартира
Марки, Польша
60 м² 1/4 Этаж
€ 84,230
Продаётся 2-х комнатная квартира 59,7 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Kosynierów …
Квартира 3 спальнив Марки, Польша
Квартира 3 спальни
Марки, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 3/4 Этаж
€ 177,956
Продаётся двухуровневая 4-х комнатная квартира 130,8 кв.м пригород Варшавы, г. Marki, ул. Du…
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 2
€ 115,224
Продаётся идеальная для семьи 2+1 или 2+2 трёхкомнатная квартира 57,7 кв.м пригород Варшавы …
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/4 Этаж
€ 101,647
Продается большая 3-х комнатная квартира под ремонт, находится на 3-м этаже 4-х этажного дом…
Таунхаус 2 спальнив Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 197,886
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3/5 Этаж
€ 139,031
Продается просторная трехкомнатная квартира площадью 75,2 м2 с двумя балконами, кладовкой и …
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/2 Этаж
€ 139,581
Продаётся для семьи 3-х комнатная квартира 67, 56 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Promie…
Квартира 1 комнатав Марки, Польша
Квартира 1 комната
Марки, Польша
1 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 3/4 Этаж
€ 100,761
Продаётся 1-комнатная квартира 76,2 кв.м пригород Варшавы, г. Marki, ул. Duża Двухсторонн…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 143,598
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Квартира 5 спаленв Марки, Польша
Квартира 5 спален
Марки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 133,274
Продаётся 6-и комнатная квартира 124 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Batalionów C…
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/2 Этаж
€ 139,581
Продаётся для семьи 3-х комнатная квартира 67, 56 кв.м пригород Варшавы г. Marki, ул. Promie…
Квартира 2 спальнив Марки, Польша
Квартира 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м² 2/2 Этаж
€ 191,189
Продается трехкомнатная квартира в стиле роскошный лофт площадью 141,2 м2, в Марки…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 200,506
Дом с большим садом и частной парковкой Marki Struga, Варшава #12286   Звоните…
Квартира 4 комнатыв Марки, Польша
Квартира 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат 82 м² 2 Этаж
€ 168,833
Квартира 5 комнатв Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат 107 м² 1 Этаж
€ 138,648
Квартира 3 комнатыв Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
3 Количество комнат 141 м² 2 Этаж
€ 184,931
Дом 4 комнатыв Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат 130 м²
€ 362,216
Квартира 4 комнатыв Марки, Польша
Квартира 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат 131 м² 3 Этаж
€ 164,506
Квартира 3 комнатыв Марки, Польша
Квартира 3 комнаты
Марки, Польша
3 Количество комнат 68 м² 1 Этаж
€ 134,825
Дом 4 комнатыв Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат 146 м²
€ 156,960
Квартира 5 комнатв Марки, Польша
Квартира 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат 108 м² 1 Этаж
€ 170,845
Дом 5 комнатв Марки, Польша
Дом 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат 164 м²
€ 150,923
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