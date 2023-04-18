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Купить дом в gmina Lesznowola, Польша

7 объектов найдено
Дом 3 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 3 спальни
Магдаленка, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м² Количество этажей 2
€ 283,626
Продается дом с мебелью на границе с Варшавой Nowa Wola Piaseczno !!! Для покупки данного…
Дом 6 комнатв Магдаленка, Польша
Дом 6 комнат
Магдаленка, Польша
6 Количество комнат 355 м²
€ 1,020,490
Дуплекс 4 спальнив Лешноволя, Польша
Дуплекс 4 спальни
Лешноволя, Польша
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 467,882
Польская версия ниже // Размовляємо Україньской помою // Мы говорим на русский Свойство: по…
Дом 4 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 4 спальни
Магдаленка, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 182 м² Количество этажей 2
€ 199,813
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ …
Дом 3 спальнив Магдаленка, Польша
Дом 3 спальни
Магдаленка, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 181 м² Количество этажей 2
€ 275,225
Польская версия ниже ** Размовляємо Українськой ** Мы говорим на русский Свойство: половина…
Таунхаус 4 спальнив Згожала, Польша
Таунхаус 4 спальни
Згожала, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 220,180
Отдельно стоящий дом Ссеми в Згожале рядом с Пясечно | | ок. 130 м2, 3 этажи | | сад ок. 99m…
Дом 5 комнатв Loziska, Польша
Дом 5 комнат
Loziska, Польша
5 Количество комнат 145 м²
€ 311,807
145M2 ПОВЕРХНОСТЬ БЛИСТЕР НА 500M2 СЕМЬ: Уединенный жилой комплекс, состоящий из 17 зданий…

Параметры недвижимости в gmina Lesznowola, Польша

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