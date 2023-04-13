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Купить бунгало на Северном Кипре

Кирения
8
Agios Epiktitos
2
Karavas
1
Фамагуста
1
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4 объекта найдено
Бунгало 3 спальнив Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,223
Бунгало 3 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 224,917
Бунгало 3 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 209,037
Бунгало 3 спальнив Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 248,652

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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