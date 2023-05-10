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Realting.com
Италия
Пьемонт
Вербано-Кузьо-Оссола
Квартиры
Квартиры в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия
Verbania
32
Omegna
3
Квартира
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76 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2
90 м²
€ 215,000
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3
113 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3
130 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 265,000
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4
140 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2
65 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3
80 м²
€ 220,000
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3
100 м²
€ 430,000
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4
110 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
3
63 м²
€ 310,000
Квартира 2 спальни
Gignese, Италия
3
103 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
92 м²
€ 170,000
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2
87 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3
89 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
189 м²
€ 1,000,000
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
3
€ 376,000
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4
140 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2
90 м²
€ 215,000
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2
60 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
162 м²
€ 340,000
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
3
110 м²
€ 980,000
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
3
105 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
3
130 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
3
90 м²
€ 265,000
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
3
94 м²
€ 214,000
Квартира 4 спальни
Verbania, Италия
5
142 м²
€ 420,000
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4
110 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3
71 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3
90 м²
€ 250,000
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Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия
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