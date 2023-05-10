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Квартиры в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
32
Omegna
3
Квартира В архив
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76 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€ 215,000
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 265,000
Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€ 220,000
Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€ 430,000
Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни в Bieno, Италия
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
€ 310,000
Квартира 2 спальни в Gignese, Италия
Квартира 2 спальни
Gignese, Италия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 92 м²
€ 170,000
Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€ 160,000
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 89 м²
€ 235,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 189 м²
€ 1,000,000
Квартира 2 спальни в Ghiffa, Италия
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
Комнаты 3
€ 376,000
Квартира 3 спальни в Verbania, Италия
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€ 215,000
Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
€ 340,000
Квартира 2 спальни в Stresa, Италия
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€ 980,000
Квартира 2 спальни в Carciano, Италия
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Stresa, Италия
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 320,000
Квартира 2 спальни в Stresa, Италия
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Ghiffa, Италия
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
Комнаты 3
Площадь 94 м²
€ 214,000
Квартира 4 спальни в Verbania, Италия
Квартира 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 142 м²
€ 420,000
Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 250,000

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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