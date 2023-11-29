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Жильё в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
119
Omegna
3
232 объекта найдено
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Verbania, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Verbania, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 290 м²
Мы рады представить вам эту действительно необычную недвижимость, расположенную в элегантной…
€3,80 млн
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
VB-20161. Историческая вилла в Палланца  Великолепная резиденция, расположенная прямо на бе…
€6,80 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
PL-PR-C01. Стреза, Озеро Маджоре. Пол дома с садомНезависимая часть виллы площадью 140 кв.м.…
€420,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
€420,000
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Вилла 5 спален в Cannobio, Италия
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
VB-20162. Вилла на первой линии в Каннобьо  Эта эксклюзивная недвижимость расположена в при…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален в Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 403 м²
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
€750,000
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Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
VB-20059. Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 недавн…
€330,000
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Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…
€280,000
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Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
€265,000
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Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
VB-20060. Апартаменты в Бельджирате озеро МаджореАпартаменты расположены в жилом районе в ок…
€215,000
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Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
VB-20061. Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с видом н…
€330,000
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Вилла 4 спальни в Cannobio, Италия
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
VB-20066. Элегантная вилла на озере МаджореЭлегантная вилла на первой линии озера Маджоре с …
€4,20 млн
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Вилла 2 спальни в Premeno, Италия
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
PL-PR-C05. Вилла с садом в отличном состоянииНа холмах Вербании, в солнечном и доминирующем …
€400,000
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 650 м²
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
€3,50 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 1 150 м²
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
€4,40 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
€5,00 млн
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Вилла в Stresa, Италия
Вилла
Stresa, Италия
Площадь 700 м²
VB-111119-4. Приятная вилла на Озере МаджореСветлая и очень комфортная вилла на озере Маджор…
€3,50 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 720 м²
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
€1,60 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 540 м²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
€1,30 млн
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Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
€2,90 млн
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 550 м²
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
€900,000
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Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
PL-PR_A22. Квартира с восхитительным видом на озеро МаджореПродается квартира 65 кв.м. в кра…
€200,000
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Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
PL-PR-A00. Светлая квартира с террасамиВ двух шагах от озера и исторического центра города, …
€220,000
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Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
€390,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг  Вид на : Визави Внутренний дво…
€450,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 324 м²
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
€1,98 млн
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Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…
€430,000
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Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
FP-T464. Квартира на продажу в Бельджирате На холме Бельджирате, квартира в частном доме из…
€190,000
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Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
FP-T205. Грациозная Квартира на продажу на холме Стрезы В Бинде, один из посёлков Стрезы, п…
€160,000
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Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 216 м²
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная в конце 50 годов в центре Палланца, Вербан…
€585,000
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Типы недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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