Купить таунхаус в Италии

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143 объекта найдено
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Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат
300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Таунхаус 3 спальни
Pian di San Bartolo, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,200,000
На Виа Болоньезе, в завидном, уникальном месте с одним из самых красивых видов во Флоренции,…
Таунхаус 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 365,000
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
Таунхаус 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 595,000
В престижной резиденции с бассейном, недалеко от порта Монига, Garda Haus Padenghe предлагае…
Таунхаус 4 спальни
Griante, Италия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
€ 590,000
В Griante..Недвижимость с хорошим пребыванием на солнце в тихом и центральном месте, располо…
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
250 м²
€ 475,000
В окружении зеленых холмов тихого и спокойного района Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем к…
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
194 м²
€ 1,150,000
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
158 м²
€ 900,000
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
343 м²
€ 1,750,000
Террасная вилла с захватывающим панорамным видом на морской залив Кала-ди-Вольпе, расположен…
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
181 м²
€ 1,250,000
Небольшая вилла с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, построенн…
Таунхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 420,000
В Тосколано-Мадерно, в историческом центре Мадерно, мы предлагаем великолепный трехуровневый…
Таунхаус 4 спальни
Poltu Quatu, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 2,200,000
В престижном жилом комплексе с бассейном и большими зелеными зонами с видом на Кала ди Вольп…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
320 м²
€ 170,000
Single villa with exclusive courtyard in a secluded and panoramic position. Three bedrooms t…
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 529,000
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 755,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Таунхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 1,450,000
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Земельный участок 6,0 га с хорошей экспозицией, легкий доступ ( смежная дорога ) вариант жил…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
330 м²
Цена по запросу
Одиночная вилла в 80-х годах в отличном состоянии. Земля 4000 квадратных метров частично в с…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Недавно построенная вилла с террасой, подвал 137 кв.м. Первый этаж 80 кв.м. Первый этаж 80 к…
Таунхаус
Терни, Италия
Цена по запросу
Отдельная вилла с видом на море отремонтирована в 2007 году ( деревянная крыша ) на двух уро…
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
9 Количество комнат
180 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
В солнечном и панорамном месте, с прекрасным видом на Корридонию, Петриоло и Мольяно, в 2 км…
Таунхаус 5 комнат
Терни, Италия
5 Количество комнат
80 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N242 Название недвижимости: Casa Libera Расположение: в стране Город / Г…
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Таунхаус 9 комнат
Falerone, Италия
9 Количество комнат
350 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат
100 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Таунхаус 25 комнат
Терни, Италия
25 Количество комнат
530 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
420 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже Квартира в кондоминиуме из шести единиц Гостиная кухня две комнаты …
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