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Таунхаусы в Умбрия, Италия
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13 объектов найдено
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Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9
360 м²
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Цена по запросу
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Таунхаус 14 комнат
Терни, Италия
14
300 м²
Один дом с видом на море Два этажа плюс мансарда Структура и интерьер в хорошем состоянии Ус…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
9
270 м²
Single storey close to the center Two levels Ground floor living room kitchenette three bedr…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8
210 м²
Терраса дом в отличном состоянии с Подвал с трактиром и гараж Первый этаж с жилой зоной и вт…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
9
270 м²
Одноместная вилла с 5000 м закрытого корта Структура в отличном состоянии на двух этажах с г…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
10
240 м²
Однокомнатный дом на окраине города Корте огорожен 700 кв.м. Квартира на первом этаже с балк…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат с Spalni
Терни, Италия
8
160 м²
Отдельный одноместный 70 отремонтированный внутренний (внешний подлежит обзору) Два этажа по…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат с Spalni
Терни, Италия
7
140 м²
Полуразъемный дом (2/5) с гаражом и двором площадью 50 кв.м первый этаж день и ванная комнат…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат с Spalni
Терни, Италия
8
150 м²
Отдельно стоящий дом с новой головой простирается до p.terra и p.seminterrato Сад 150 кв.м. …
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат с Spalni
Терни, Италия
8
180 м²
Террасные дома, недавно построенные в панорамном качестве отделки Гараж Живая Таверна три сп…
Цена по запросу
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Таунхаус 17 комнат
Терни, Италия
17
520 м²
Вновь построенный комплекс, состоящий из трех террасных домов или варианта 6 квартир. Текущи…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
9
300 м²
Дом с садом на окраине деревни в панорамном Два этажа плюс первый этаж гараж и чердак кладов…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9
250 м²
Одноместный дом на окраине деревни Отдел Три уровня, но с двумя квартирами, одна с верандой …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Умбрия, Италия
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