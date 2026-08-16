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Таунхаусы в Умбрии, Италия

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Терни
45
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45 объектов найдено
Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Отдельно один будет рассмотрен внутри суда 300 квадратных метров с первым этажом квартиры 65…
$172,758
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Дом с садом на окраине деревни в панорамном Два этажа плюс первый этаж гараж и чердак кладов…
$52,277
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
Отдельный одноместный 70 отремонтированный внутренний (внешний подлежит обзору) Два этажа по…
$348,787
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 330 м²
Одиночная вилла в 80-х годах в отличном состоянии Земля 4000 квадратных метров в частично са…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Одна вилла с землей с оливковыми деревьями площадью около 5000 квадратных метров. Первый эта…
$287,930
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 160 м²
отдельный дом с железобетонной конструкцией на окраине деревни на двух цокольных этажах Перв…
$151,141
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 150 м²
Один дом на двух уровнях для около 150 квадратных метров восемь номеров и две ванные комнаты…
$151,141
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 240 м²
Гостиная на двух уровнях плюс чердак Этаж Первый этаж - Первый этаж с гостиной кухня кухонны…
$232,525
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 250 м²
Одиночная вилла в небольшой деревушке недалеко от провинциальной дороги. Небольшой внутренни…
$174,393
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Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 500 м²
Первый этаж 80 вилла на двух этажах плюс подвал и чердак Первый этаж 150 кв.м на первом этаж…
$418,544
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Таунхаус 16 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 16 комнат
Терни, Италия
Число комнат 16
Площадь 360 м²
Отдельный дом, состоящий из двух квартир плюс первый этаж и чердак. Огражденный частично асф…
$418,544
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 350 м²
Полуотдельный дом с садом, гаражом и сараем для инструментов. На первом этаже большая гостин…
$191,833
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 100 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 320 м²
Одна вилла площадью более 300 м2 с закрытым садом площадью около 2000 м2. Первый этаж с квар…
$267,403
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 210 м²
Терраса дом в отличном состоянии с Подвал с трактиром и гараж Первый этаж с жилой зоной и вт…
$255,777
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 250 м²
Здание не завершено, в настоящее время не завершено для объема около 5000 кубических панорам…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Одиночная вилла с неогороженным внутренним двором и прилегающим гаражом. Первый этаж с кухне…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Отдельная вилла площадью около 100 м2 на одном этаже с 8000 м2 земли с оливковыми деревьями.…
$162,767
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Таунхаус 6 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 110 м²
Небольшая вилла в жилом комплексе в нескольких сотнях метров от озера. Площадь поверхности 1…
$162,767
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Двухквартирный дом на окраине села в центре (2/3) в грубом Трехуровневом (60 + 60 + 60) м. П…
$267,403
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Таунхаус 15 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 15 комнат
Терни, Италия
Число комнат 15
Площадь 350 м²
отдельный дом с гостиной на первом этаже, кухня снаружи в сад, ТВ комната с камином и ванной…
$406,918
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 190 м²
Одноместная вилла середины 60-х годов с садом с двух сторон с аксессуаром. Внешность недавно…
$209,272
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 270 м²
Одноместная вилла с 5000 м закрытого корта Структура в отличном состоянии на двух этажах с г…
$337,161
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Таунхаус 13 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 13 комнат
Терни, Италия
Число комнат 13
Площадь 350 м²
Отдельный дом в отличном состоянии с прилегающим сараем около 90 квадратных метров. Земля с …
$383,666
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Таунхаус 7 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Отдельные жилые помещения на двух этажах с садом 600 кв.м. чердак использовать на первом эта…
Цена по запросу
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Отдельный дом в первом пригороде с двором. Расположен на трех уровнях с шестью спальнями, тр…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Число комнат 9
Площадь 240 м²
Ссылочный номер: N1578 Имя свойства: Casa Cezio Местоположение: В стране Город/город:…
$139,515
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Таунхаус 11 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 250 м²
Одиночная вилла на двух этажах плюс чердак Первый этаж Квартира и гараж Квартира на первом э…
$174,393
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Таунхаус 12 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 240 м²
Справочный номер: N560 Оригинальное название: Casa Tanzi Я Местонахождение: В стране Город /…
$279,030
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Параметры недвижимости в Умбрии, Италия

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