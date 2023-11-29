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Таунхаусы в Терни, Италия

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13 объектов найдено
Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 360 м²
Новая одиночная вилла на двух уровнях плюс чердак. Аксессуар 120 кв. М. Земля 3500 кв. М. Ка…
Цена по запросу
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Таунхаус 14 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 14 комнат
Терни, Италия
Комнаты 14
Площадь 300 м²
Один дом с видом на море Два этажа плюс мансарда Структура и интерьер в хорошем состоянии Ус…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 270 м²
Single storey close to the center Two levels Ground floor living room kitchenette three bedr…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 210 м²
Терраса дом в отличном состоянии с Подвал с трактиром и гараж Первый этаж с жилой зоной и вт…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 270 м²
Одноместная вилла с 5000 м закрытого корта Структура в отличном состоянии на двух этажах с г…
Цена по запросу
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Таунхаус 10 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 10 комнат
Терни, Италия
Комнаты 10
Площадь 240 м²
Однокомнатный дом на окраине города Корте огорожен 700 кв.м. Квартира на первом этаже с балк…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 160 м²
Отдельный одноместный 70 отремонтированный внутренний (внешний подлежит обзору) Два этажа по…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 7 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 7
Площадь 140 м²
Полуразъемный дом (2/5) с гаражом и двором площадью 50 кв.м первый этаж день и ванная комнат…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 150 м²
Отдельно стоящий дом с новой головой простирается до p.terra и p.seminterrato Сад 150 кв.м. …
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 8 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Террасные дома, недавно построенные в панорамном качестве отделки Гараж Живая Таверна три сп…
Цена по запросу
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Таунхаус 17 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 17 комнат
Терни, Италия
Комнаты 17
Площадь 520 м²
Вновь построенный комплекс, состоящий из трех террасных домов или варианта 6 квартир. Текущи…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат с Spalni в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 300 м²
Дом с садом на окраине деревни в панорамном Два этажа плюс первый этаж гараж и чердак кладов…
Цена по запросу
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Таунхаус 9 комнат в Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 250 м²
Одноместный дом на окраине деревни Отдел Три уровня, но с двумя квартирами, одна с верандой …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Терни, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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