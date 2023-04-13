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Купить дом в Терни, Италия

Терни
445
445 объектов найдено
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 350 м²
€ 280,000
Частично восстановленный каменный фермерский дом на нескольких уровнях ( одна часть с двумя …
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Недавно отремонтированный фермерский дом в панорамном и уединенном месте. Два уровня плюс че…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
15 000 м²
Цена по запросу
Жилая площадь в партиях на общую сумму 6500 кубических метров, расположенная в обслуживаемом…
Вилла 14 комнатв Терни, Италия
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 300 м²
€ 300,000
Отремонтированный фермерский дом с прилегающим фермерским домом будет восстановлен. Два этаж…
Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 360 м²
€ 120,000
Сельский дом ( бывший монастырь ) будет восстановлен примерно с 4,0 га земли. Панорамное уед…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 000 м²
€ 100,000
Участок под застройку расположен в уединенном месте. Возможность разделения на две отдельные…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 420 м²
Цена по запросу
Историческое здание усадьбы с садом 4000 м2. Расположен на двух уровнях более 400 квадратных…
Дом 11 комнатв Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 200 м²
€ 300,000
Одиночная вилла отличного качества, построенная в 2000 году. Первый этаж с верандой с двух с…
Дом 12 комнатв Терни, Италия
Дом 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Отремонтированный фермерский дом с 3500 м2 огороженного сада и бассейна. Состоит из трех нез…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Single house with 1,100 m2 of courtyard. Ground floor 230 m2 laboratory with 100 m2 canopy 1…
Дом 8 комнатв Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 2 000 м²
€ 220,000
Дом в центре полностью отремонтирован с использованием качественных материалов. Два уровня п…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
60 000 м²
Цена по запросу
Площадь здания около 60 тысяч, но с максимальным объемом 60 тысяч кубометров. Оптимальное по…
Дом 8 комнатв Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Коттедж вдоль Вальдета с одним гектаром равнинной земли. Старая кирпичная конструкция и дере…
Дом 6 комнатв Терни, Италия
Дом 6 комнат
Терни, Италия
6 Количество комнат 100 м²
€ 50,000
Дом в историческом центре на трех уровнях. Гараж на первом этаже. Жилая площадь первого этаж…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
20 000 м²
Цена по запросу
Building area of about two hectares subject to implementation plan
Дом 14 комнатв Терни, Италия
Дом 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат 700 м²
€ 400,000
Town house of about 700 square meters along the national road. Property to be restored to ob…
Дом 8 комнатв Терни, Италия
Дом 8 комнат
Терни, Италия
8 Количество комнат 170 м²
Цена по запросу
Отремонтированный фермерский дом на двух этажах около 170 квадратных метров Первый этаж с го…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
Площадь застройки площадью около 2,2 га для жилого и коммерческого использования. Расположен…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
3 200 м²
Цена по запросу
Три лота для жилого использования соответственно 1300, 1100 и 800 м2. Возможность обмена. Па…
Таунхаус 9 комнатв Терни, Италия
Таунхаус 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 320 м²
€ 170,000
Single villa with exclusive courtyard in a secluded and panoramic position. Three bedrooms t…
Дом 15 комнатв Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 450 м²
Цена по запросу
Кирпичный фермерский дом в довольно хорошем состоянии, со всеми услугами на двух этажах плюс…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 300 м²
Цена по запросу
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
12 000 м²
Цена по запросу
Каменная строительная площадка в деревне. Состоит из более смежных зданий, находится на трех…
Дом 13 комнатв Терни, Италия
Дом 13 комнат
Терни, Италия
13 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Размещение B & B с семью комнатами, все с ванной, приемной, гостиной, вспомогательные комнат…
Вилла 5 спаленв Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 366 м²
€ 2,150,000
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Кирпичный фермерский дом в довольно хорошем состоянии, со всеми услугами на двух этажах плюс…
Дом 15 комнатв Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Участок из 1000 квадратных метров здания ( возможность разделения на две единицы ) напротив …
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 000 м²
Цена по запросу
Бетонное строительство на окраине села в панорамном саду площадью 1000 кв.м., море 25 км
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
650 м²
Цена по запросу
Бетонное строительство на окраине села в панорамном саду площадью 1000 кв.м., море 25 км

Параметры недвижимости в Терни, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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