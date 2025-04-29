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Дома с бассейном в Тернях, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 450 м²
Невероятная вилла, построенная в 1930 году в стиле Либерти, включена в реестр исторических в…
$1,55 млн
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

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