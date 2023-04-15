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Купить недвижимость в Терамо, Италия

Tortoreto
13
Giulianova
11
Alba Adriatica
9
Pineto
5
Silvi
5
Martinsicuro
4
Терамо
2
Mosciano Sant Angelo
1
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65 объектов найдено
Квартира 8 спаленв Терамо, Италия
Квартира 8 спален
Терамо, Италия
18 Количество комнат 400 м² 1/3 Этаж
€ 500,000
Чивителла-дель-Тронто (Абруццо) // 400 кв.м. // 18 комнат // 5 спален // 3.500 кв.м. Общий с…
Таунхаус 9 комнатв Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
9 Количество комнат 180 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Домв Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
1 500 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Таунхаус 11 комнатв Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
11 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Домв Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
200 000 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Дом 11 комнатв Pianura Vomano, Италия
Дом 11 комнат
Pianura Vomano, Италия
11 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Строящиеся квартиры ( будут персонализированы внутри ) различных размеров от 62 до 76 кв.м. …
Квартира 1 спальняв Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
2 Количество комнат 50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
Квартира 2 спальнив Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат
€ 115,000
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
Квартира 1 спальняв Alba Adriatica, Италия
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
2 Количество комнат 50 м²
€ 115,000
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
Квартира 2 спальнив Corropoli, Италия
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
3 Количество комнат 85 м²
€ 107,000
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
Квартира 2 спальнив Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 125,000
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 115,000
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
Вилла 2 спальнив Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 135,000
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
Квартира 3 спальнив Pineto, Италия
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат 78 м²
€ 270,000
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
Квартира 3 спальнив Tortoreto, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 490,000
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
Вилла 3 спальнив Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат 190 м²
€ 330,000
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
Квартира 2 спальнив Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат 67 м²
€ 230,000
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 115,000
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 2 спальнив Roseto degli Abruzzi, Италия
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
3 Количество комнат 60 м²
€ 200,000
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
Квартира 2 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 99,000
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
Вилла 5 спаленв Pianura Vomano, Италия
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
6 Количество комнат 280 м²
€ 299,000
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
Вилла 4 спальнив Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
5 Количество комнат 520 м²
€ 700,000
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
Квартира 2 спальнив Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат 70 м²
€ 115,000
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
Вилла 5 спаленв Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 720,000
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
Квартира 1 спальняв Giulianova, Италия
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 100,000
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
Виллав Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
500 м²
€ 3,000,000
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
Вилла 3 спальнив Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 330,000
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
Вилла 5 спаленв Corropoli, Италия
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
6 Количество комнат 800 м²
€ 1,500,000
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
Вилла 5 спаленв Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,200,000
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
Вилла 3 спальнив Mosciano Sant Angelo, Италия
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 220,000
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…

Параметры недвижимости в Терамо, Италия

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с видом на море
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