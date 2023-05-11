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Италия
Сардиния
Виллы
Виллы с видом на море в Сардиния, Италия
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26
Ольбия
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Вилла
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14 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5
2
180 м²
2
€ 3,500,000
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
11
8
650 м²
2
Цена по запросу
Вилла 6 спален
Austis, Италия
10
8
400 м²
€ 4,650,000
Вилла 5 спален
Baja Sardinia, Италия
5
6
220 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
5
5
300 м²
€ 2,700,000
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2
2
93 м²
€ 339,000
Вилла 2 спальни
La Trinitai e Vignola Trinita d Agultu e Vignola, Италия
2
2
75 м²
€ 234,000
Вилла 3 спальни
Ольбия, Италия
3
3
200 м²
€ 1,100,000
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
6
7
450 м²
€ 6,500,000
Вилла 5 спален
Poltu Quatu, Италия
5
5
250 м²
€ 3,500,000
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
5
4
400 м²
€ 8,000,000
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
7
8
1 300 м²
€ 20,000,000
Вилла 10 спален
Porto Rotondo, Италия
10
10
400 м²
€ 2,600,000
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2
2
200 м²
€ 2,150,000
Параметры недвижимости в Сардиния, Италия
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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