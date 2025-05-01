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Виллы с гаражом в Сардинии, Италия

Sud Sardegna
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Параметры недвижимости в Сардинии, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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