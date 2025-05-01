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Виллы с видом на горы в Сардинии, Италия

Sud Sardegna
4
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1 объект найдено
Вилла 12 комнат в Сардиния, Италия
Вилла 12 комнат
Сардиния, Италия
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла на берегу моря с выходм к двум пляжам. Основная вилла состоит из столовой,…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Сардинии, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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