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Купить недвижимость в Пьемонт, Италия

Verbania
118
Arona
20
Omegna
3
Нови-Лигуре
1
295 объектов найдено
Дом 6 спаленв Турин, Италия
Дом 6 спален
Турин, Италия
16 Количество комнат 508 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Двухэтажная вилла расположена в провинции Турина и состоит из двух независимых объектов. Пл…
Вилла 5 спаленв Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Вилла 4 спальнив Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат 500 м²
€ 6,800,000
VB-20161. Историческая вилла в Палланца  Великолепная резиденция, расположенная прямо …
Вилла 3 спальнив Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 420,000
PL-PR-C01. Стреза, Озеро Маджоре. Пол дома с садомНезависимая часть виллы площадью 140 кв.м.…
Вилла 3 спальнив Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат 193 м²
€ 420,000
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
Вилла 5 спаленв Cannobio, Италия
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 2,500,000
VB-20162. Вилла на первой линии в Каннобьо  Эта эксклюзивная недвижимость расположена …
Вилла 5 спаленв Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
6 Количество комнат 403 м²
€ 750,000
PL-PR-V07. Красивая вилла на продажу в городе СтрезаКрасивая вилла на продажу в городе Стрез…
Квартира 3 спальнив Lesa, Италия
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат 120 м²
€ 275,000
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
Квартира 2 спальнив Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат 113 м²
€ 330,000
VB-20059. Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 недавн…
Квартира 2 спальнив Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 280,000
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…
Квартира 2 спальнив Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 265,000
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
Квартира 1 спальняв Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2 Количество комнат 90 м²
€ 215,000
VB-20060. Апартаменты в Бельджирате озеро МаджореАпартаменты расположены в жилом районе в ок…
Квартира 3 спальнив Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 330,000
VB-20061. Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с видом н…
Вилла 4 спальнив Cannobio, Италия
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
5 Количество комнат 240 м²
€ 4,200,000
VB-20066. Элегантная вилла на озере МаджореЭлегантная вилла на первой линии озера Маджоре с …
Вилла 2 спальнив Premeno, Италия
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
3 Количество комнат 118 м²
€ 400,000
PL-PR-C05. Вилла с садом в отличном состоянииНа холмах Вербании, в солнечном и доминирующем …
Виллав Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
650 м²
€ 3,500,000
VB-061119-4. Прекрасная вилла со спа, в идеальном состоянии в элитной зоне Паланца, Вербания…
Виллав Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
1 150 м²
€ 4,400,000
VB-111119-2. Вилла в Стрезе под полную реконструкцию Вилла в Стрезе под полную реконструкцию…
Виллав Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 5,000,000
VB-111119-3. Роскошный дом с эксклюзивным видом на Озеро МаджореВилла Verbena - это роскошна…
Виллав Stresa, Италия
Вилла
Stresa, Италия
700 м²
€ 3,500,000
VB-111119-4. Приятная вилла на Озере МаджореСветлая и очень комфортная вилла на озере Маджор…
Виллав Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
720 м²
€ 1,600,000
PL-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 720 кв.м. Участок…
Виллав Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
540 м²
€ 1,300,000
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
Виллав Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
450 м²
€ 2,900,000
FP-171019. Прекрасная вилла в ВербанииПрекрасная вилла в Вербании Площадь 450 кв.м. Участок…
Вилла 3 спальнив Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат 550 м²
€ 900,000
PL-PR-V24. Красивая уютная вилла большого размера, в нескольких минутах езды от озера Маджор…
Квартира 1 спальняв Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2 Количество комнат 65 м²
€ 200,000
PL-PR_A22. Квартира с восхитительным видом на озеро МаджореПродается квартира 65 кв.м. в кра…
Квартира 2 спальнив Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 220,000
PL-PR-A00. Светлая квартира с террасамиВ двух шагах от озера и исторического центра города, …
Вилла 4 спальнив Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
5 Количество комнат 165 м²
€ 390,000
FP-T447. Дом расположен в центре городка ЛевоВ Лево, на холме Стрезы, рустико новой постройк…
Вилла 5 спаленв Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат 1 400 м²
€ 2,900,000
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
Вилла 3 спальнив Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат 174 м²
€ 450,000
FP-RIF0075. Прекрасная вилла на озере МаджореОриентация : Юг  Вид на : Визави Внутренни…
Вилла 3 спальнив Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат 324 м²
€ 1,980,000
FP-T384. Современная вилла с прекрасным видом на озеро МаджореПродается современная вилла Ве…
Квартира 2 спальнив Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 430,000
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…

Параметры недвижимости в Пьемонт, Италия

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с видом на море
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с видом на озеро
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