Купить недвижимость в Флоренция, Италия

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Флоренция
21
Греве-ин-Кьянти
3
Fiesole
1
Figline e Incisa Valdarno
1
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57 объектов найдено
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Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 890,000
Савонарола-Масаччо Рядом с Viale Mazzini, на втором этаже с лифтом красивого кондоминиума на…
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 890,000
Савонарола-Масаччо Рядом с Viale Mazzini, на втором этаже с лифтом красивого кондоминиума на…
Таунхаус 3 спальни
Pian di San Bartolo, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,200,000
На Виа Болоньезе, в завидном, уникальном месте с одним из самых красивых видов во Флоренции,…
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 1,150,000
ВИДЕТЬ! У подножия холма Майано, на первом этаже эксклюзивного кондоминиума, мы предлагаем к…
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 1,150,000
ВИДЕТЬ! У подножия холма Майано, на первом этаже эксклюзивного кондоминиума, мы предлагаем к…
Дом 14 спален
San Donato in Poggio, Италия
25 Количество комнат
7 ванных комнат
620 м²
€ 2,190,000
Интересная панорамная недвижимость в Кьянти. Расположенный на полпути между Флоренцией и Сие…
Квартира 3 спальни
Ponte a Ema, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 575,000
Интересная квартира, щедрых размеров, просторная и светлая, в тихом жилом районе, удобная дл…
Дом 14 спален
San Donato in Poggio, Италия
25 Количество комнат
7 ванных комнат
620 м²
€ 2,190,000
Интересная панорамная недвижимость в Кьянти. Расположенный на полпути между Флоренцией и Сие…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 022 м²
€ 17,000,000
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5 Количество комнат
430 м²
€ 1,100,000
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 3,500,000
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
700 м²
€ 4,300,000
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
900 м²
€ 5,000,000
VB-POFLOR. Историческая вилла в окрестностях ФлоренцииШикарная вилла с элегантным интерьером…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
600 м²
€ 3,700,000
VB-VILSER. Историческая вилла в Кастильоне-дель-ЛагоВилла расположена на границе Умбрии и То…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 6,500,000
VB-POMF. Шикарное поместье рядом с ФлоренциейШикарное поместье площадью 2000 кв.м с земельны…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
900 м²
€ 4,500,000
VB-VILCAMA. Великолепная вилла в Камайоре в ТосканеИсторическая вилла в стиле "либерти" площ…
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5 Количество комнат
€ 3,500,000
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4 Количество комнат
€ 1,900,000
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
6 200 м²
€ 13,000,000
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
2 320 м²
€ 28,000,000
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – …
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат
420 м²
€ 2,580,000
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 2,000,000
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
Вилла
Флоренция, Италия
400 м²
€ 2,500,000
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
Вилла 12 комнат
Figline e Incisa Valdarno, Италия
12 Количество комнат
420 м²
€ 1,200,000
In Figline and Incisa Valdarno, we offer a beautiful former farmhouse that has been skilfull…
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
1 065 м²
Количество этажей 3
€ 5,900,000
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
3 000 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Дом
Флоренция, Италия
160 м²
€ 2,300,000
Симпатичный дом находится всего в нескольких минутах езды от Флоренции, Тоскана. На террито…
Вилла
Флоренция, Италия
440 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории 6 га, разбит большо…
Квартира
Флоренция, Италия
220 м²
€ 2,500,000
Красивые апартаменты расположены в историческом центре Флоренции, Тоскана. Квартира находит…
Дом
Греве-ин-Кьянти, Италия
10 м²
€ 2,200,000
Роскошный дом расположен в самом сердце Тосканы, в городе Кьянти. В доме – просторная гости…
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