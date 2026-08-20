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Жилье во Флоренции, Италия

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Флоренция
13
16 объектов найдено
Вилла в Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
Площадь 400 м²
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 5 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Флоренция, Италия
Вилла 4 комнаты
Флоренция, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
$2,34 млн
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Red Feniks Montenegro
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
$4,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
$3,02 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 200 м²
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
$15,24 млн
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Флоренция, Италия
Вилла 4 комнаты
Флоренция, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
$2,23 млн
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Вилла 5 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 5 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
$1,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 022 м²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
$19,93 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 320 м²
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – компл…
$32,82 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
$5,04 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 54 комнаты в Unione Montana dei Comuni del Mugello, Италия
Вилла 54 комнаты
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Италия
Число комнат 54
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
$4,49 млн
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Особняк 10 комнат в Флоренция, Италия
Особняк 10 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Цена по запросу
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Вилла 31 комната в Pontassieve, Италия
Вилла 31 комната
Pontassieve, Италия
Число комнат 31
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
$5,26 млн
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Особняк 10 комнат в Флоренция, Италия
Особняк 10 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
$5,90 млн
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Вилла 40 комнат в Pelago, Италия
Вилла 40 комнат
Pelago, Италия
Число комнат 40
Площадь 2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
$5,36 млн
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