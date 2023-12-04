Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Флоренция

Жильё в Флоренция, Италия

Флоренция
17
Греве-ин-Кьянти
3
51 объект найдено
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Флоренция, Италия
Вилла 16 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Флоренция, Италия
Комнаты 54
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 550 м²
Вилла Medicea Lo Sprocco, утопающая в зеленой долине между Сант-Агата и Гальяно в коммуне Ск…
€4,10 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Pontassieve, Италия
Вилла 22 спальни с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Pontassieve, Италия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 33
Площадь 2 000 м²
Расположенная в Понтасьеве, всего в 20 минутах езды от Флоренции, эта великолепная вилла XVI…
€4,80 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Pelago, Италия
Вилла 40 комнат с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Pelago, Италия
Комнаты 40
Площадь 2 755 м²
Утопающая в природе прекрасной Тосканы усадьба, принадлежавшая знатным флорентийским семьям …
€4,90 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 022 м²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
€17,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
Площадь 430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
€1,10 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
€3,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
€4,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
VB-POFLOR. Историческая вилла в окрестностях ФлоренцииШикарная вилла с элегантным интерьером…
€5,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 900 м²
VB-VILCAMA. Великолепная вилла в Камайоре в ТосканеИсторическая вилла в стиле "либерти" площ…
€4,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 000 м²
VB-POMF. Шикарное поместье рядом с ФлоренциейШикарное поместье площадью 2000 кв.м с земельны…
€6,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
VB-VILSER. Историческая вилла в Кастильоне-дель-ЛагоВилла расположена на границе Умбрии и То…
€3,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
€1,90 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 5
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
€3,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 6 200 м²
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
€13,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 320 м²
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – компл…
€28,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 420 м²
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
€2,58 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла в Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
Площадь 400 м²
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
€2,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
Жилое здание, построенно в 1865-1897г.г. архитектором Нарциссо Фросали по заказу семьи Веньи…
€5,90 млн
в месяц
Оставить заявку
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Дом с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Дом с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 160 м²
Симпатичный дом находится всего в нескольких минутах езды от Флоренции, Тоскана. На террито…
€2,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла с гаражом, с интернетом, с личным бассейном в Флоренция, Италия
Вилла с гаражом, с интернетом, с личным бассейном
Флоренция, Италия
Площадь 440 м²
Роскошная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории 6 га, разбит большо…
€3,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 220 м²
Красивые апартаменты расположены в историческом центре Флоренции, Тоскана. Квартира находит…
€2,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Греве-ин-Кьянти, Италия
Дом с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Греве-ин-Кьянти, Италия
Площадь 10 м²
Роскошный дом расположен в самом сердце Тосканы, в городе Кьянти. В доме – просторная гости…
€2,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом с кондиционером, с садом, с интернетом в Флоренция, Италия
Дом с кондиционером, с садом, с интернетом
Флоренция, Италия
Площадь 4 м²
Прекрасный дом расположен в Антелле, Тоскана. Находится на холме, благодаря чему из дома отк…
€1,30 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Дом с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 3 м²
Красивый дом расположен в к югу от Флоренции, Тоскана. Находится около гольф клуба в элитно…
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Флоренция, Италия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Флоренция, Италия
Площадь 5 м²
Флоренция, прекрасная вилла в 15 км от центра города. Этот дом может стать отличным варианто…
€4,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла с кондиционером, с садом, с отоплением в Флоренция, Италия
Вилла с кондиционером, с садом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 6 м²
Современная вилла расположена неподалеку от Флоренции, Тосканы. Дом находится на холме, отку…
€2,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Вилла с личным бассейном, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Элегантная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории разбит роскошны са…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Прекрасная  квартира располагается на втором этаже старинного здания в самомо центре Флоренц…
€265,000
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Флоренция

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти