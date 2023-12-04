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Квартиры в Флоренция, Италия

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14 объектов найдено
Квартира в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Флоренция, Италия
Площадь 220 м²
Красивые апартаменты расположены в историческом центре Флоренции, Тоскана. Квартира находит…
€2,50 млн
в месяц
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Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Прекрасная  квартира располагается на втором этаже старинного здания в самомо центре Флоренц…
€265,000
в месяц
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Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира в центре города, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Площадь 2 м²
Флоренция, апартамент в спокойном районе. Площадь квартиры составляет 70 кв. м, располагаетс…
€180,000
в месяц
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Квартира 5 спален с кондиционером, в центре города, с садом в Флоренция, Италия
Квартира 5 спален с кондиционером, в центре города, с садом
Флоренция, Италия
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Роскошный апартамент расположен в самом центре Флоренции, Тоскана. Площадь лофта составляет…
€3,60 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Флоренция, потрясающий двухэтажный апартамент. В квартире есть 2 террасы, одна из который 10…
€550,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Флоренция, апартамент в зеленом и тихом районе. Площадь квартиры составляет 130 кв. м, она о…
€390,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Флоренция, апартамент полностью отремонтированный. В прекрасном районе города, в пешей досту…
€355,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с садом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с садом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Флоренция, апартамент в уникальном историческом здании. В здании будет отреставрированы неск…
€300,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Флоренция, апартамент в хорошем состоянии и по выгодной цене. Площадь квартиры составляет 11…
€285,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Красивый апартамент располагается в престижном районе Флоренции, Тоскана. Квартира оборудова…
€275,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Флоренция, апартамент в отличном состоянии по выгодной цене. Квартира располагается на второ…
€275,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Флоренция, апартамент с отличным ремонтом. Площадь квартиры составляет 100 кв. м, включено м…
€255,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с интернетом, с отоплением, с инфраструктурой в Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни с интернетом, с отоплением, с инфраструктурой
Флоренция, Италия
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Флоренция, апартамент в последнем этапе строительства. Квартира оснащена независимым отоплен…
€215,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с интернетом, с отоплением в Флоренция, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с интернетом, с отоплением
Флоренция, Италия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Флоренция, прекрасный апартамент с отличным ремонтом. Квартира располагается в хорошем район…
€150,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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