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Купить недвижимость с видом на море в Циливи, Греция

1 объект найдено
Вилла 11 спаленв Циливи, Греция
Вилла 11 спален
Циливи, Греция
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
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