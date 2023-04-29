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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Дома
Дома в Салоники, Греция
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75
Neo Rysio
68
Эпаноми
42
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Дом 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
180 м²
€ 440,000
Property Code: HPS3925 - House FOR SALE in Thermi Center for €440.000 . This 180 sq. m. Hou…
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 120,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 134,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат
175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Дом 3 спальни
Sozopoli, Греция
2 ванных комнат
110 м²
€ 215,000
Мезонеты расположены в деревне Созополи, всего в 250 метрах от большого песчаного пляжа. Стр…
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Дом 4 спальни
Trilofos, Греция
4 Количество комнат
380 м²
-1 Этаж
€ 800,000
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 380 m2, 3 Уровн…
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат
210 м²
-1 Этаж
€ 460,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уро…
Дом 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат
155 м²
2 Этаж
€ 350,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2, 2 Уро…
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат
175 м²
2 Этаж
€ 390,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 175 m2, 2 Уро…
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 150,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
71 м²
€ 125,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат
71 м²
€ 135,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 2
€ 135,000
Эти мезонеты расположены в пригороде деревни Калликратия, в 200 метрах от моря и в 650 метра…
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат
138 м²
-1 Этаж
€ 370,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 138 m2, 3 Уровни, В ст…
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат
345 м²
-1 Этаж
€ 1,050,000
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 3 WC Площадь: 345 m2, 4 Уровни…
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Параметры недвижимости в Салоники, Греция
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