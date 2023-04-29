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Дома в Салоники, Греция

Trilofos
75
Neo Rysio
68
Эпаноми
42
Plagiari
38
Неа-Каликратия
36
Drymos
33
Неа-Триглия
32
Перея
26
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700 объектов найдено
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат 180 м²
€ 440,000
Property Code: HPS3925 - House FOR SALE in Thermi Center for €440.000 . This 180 sq. m. Hou…
Таунхаус 3 спальни в Nea Plagia, Греция
Таунхаус 3 спальни
Nea Plagia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 134,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 3 спальни в Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат 175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 73,000
Продается таунхаус площадью 109 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 6 спален в Эпаноми, Греция
Таунхаус 6 спален
Эпаноми, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 178 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 3 спальни в Эпаноми, Греция
Таунхаус 3 спальни
Эпаноми, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 258 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 280,000
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия напротив песчаного пляж…
Дом 3 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Каликратия, Греция
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 135,000
Отдельно стоящий дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Калликратия на пляже Микониа…
Дом 3 спальни в Sozopoli, Греция
Дом 3 спальни
Sozopoli, Греция
2 ванных комнат 110 м²
€ 215,000
Мезонеты расположены в деревне Созополи, всего в 250 метрах от большого песчаного пляжа. Стр…
Таунхаус 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Таунхаус 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижи…
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Дом 4 спальни в Trilofos, Греция
Дом 4 спальни
Trilofos, Греция
4 Количество комнат 380 м² -1 Этаж
€ 800,000
Trilofo ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 380 m2, 3 Уровн…
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 210 м² -1 Этаж
€ 460,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 210 m2, 3 Уро…
Дом 3 спальни в triadi, Греция
Дом 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат 155 м² 2 Этаж
€ 350,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 155 m2, 2 Уро…
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 175 м² 2 Этаж
€ 390,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 175 m2, 2 Уро…
Дом 3 спальни в Flogita, Греция
Дом 3 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 105 м²
€ 150,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 71 м²
€ 125,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни в Flogita, Греция
Дом 2 спальни
Flogita, Греция
1 ванных комнат 71 м²
€ 135,000
Мезонет расположен в популярном летнем курорте Флогита и в основном проживает в Салониках и …
Дом 2 спальни в Неа-Каликратия, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 2
€ 135,000
Эти мезонеты расположены в пригороде деревни Калликратия, в 200 метрах от моря и в 650 метра…
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 138 м² -1 Этаж
€ 370,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 138 m2, 3 Уровни, В ст…
Дом 4 спальни в triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 345 м² -1 Этаж
€ 1,050,000
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 3 WC Площадь: 345 m2, 4 Уровни…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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