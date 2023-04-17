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Купить недвижимость с видом на горы в Preveza Municipality, Греция

Превеза
4
1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Preveza Municipality, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в Preveza Municipality, Греция

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с видом на озеро
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