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Купить недвижимость в Гамбург, Германия

3 объекта найдено
Домв Гамбург, Германия
Дом
Гамбург, Германия
€ 2,245,000
Очаровательный домик расположен в районе Отмаршен в пригороде Гамбурга, одном из самых попул…
Вилла 6 спаленв Гамбург, Германия
Вилла 6 спален
Гамбург, Германия
210 м²
€ 835,000
Очаровательный домик расположен на северо-востоке Гамбурга в районе Вольдорф-Ольштедт, округ…
Квартира 2 спальнив Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни
Гамбург, Германия
183 м²
€ 2,250,000
Стильная квартира расположена в современном доме в районе Хольцхафен в Гамбурге, между Фишма…

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Гамбурге, Германия

Сколько в среднем стоит двухкомнатная квартира в Гамбурге?

Стоимость двухкомнатной квартиры варьируется в зависимости от ее расположения. В центре города один кв. метр такого типа недвижимости оценивается в 8-9 тыс. евро, на окраинах - в 5-7 тыс. евро. На цену также влияет новизна жилья. В новостройках двухкомнатные квартиры по традиции стоят дороже на 10-20%, чем в старых домах.

Какие районы Гамбурга считаются лучшими для покупки жилья?

Наибольший интерес покупатели проявляют к недвижимости в Гамбурге, расположенной в Альтоне и Гамбурге. Оба района находятся в центре города, предлагая всю необходимую инфраструктуру. Покупатели, ценящие проживание на лоне природы, выбирают Вандсбек. В этом пригородном районе у озера Брамфельдер можно купить квартиру в Гамбурге или дом в частном секторе.

Что дает приобретение жилья в Гамбурге?

Купить недвижимость в Гамбурге - значит выгодно инвестировать средства. Цена кв. метра здесь ежегодно увеличивается на 4-5%, что позволяет выгодно перепродать собственность. Покупка недвижимости также открывает путь к шенгенской мультивизе. Она дает право пребывать в стране до 3 месяцев в полгода.

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