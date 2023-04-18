Купить недвижимость в Гамбург, Германия

Стоимость двухкомнатной квартиры варьируется в зависимости от ее расположения. В центре города один кв. метр такого типа недвижимости оценивается в 8-9 тыс. евро, на окраинах - в 5-7 тыс. евро. На цену также влияет новизна жилья. В новостройках двухкомнатные квартиры по традиции стоят дороже на 10-20%, чем в старых домах.