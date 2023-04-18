Купить недвижимость в Гамбург, Германия

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Гамбурге, Германия
Сколько в среднем стоит двухкомнатная квартира в Гамбурге?
Стоимость двухкомнатной квартиры варьируется в зависимости от ее расположения. В центре города один кв. метр такого типа недвижимости оценивается в 8-9 тыс. евро, на окраинах - в 5-7 тыс. евро. На цену также влияет новизна жилья. В новостройках двухкомнатные квартиры по традиции стоят дороже на 10-20%, чем в старых домах.
Какие районы Гамбурга считаются лучшими для покупки жилья?
Наибольший интерес покупатели проявляют к недвижимости в Гамбурге, расположенной в Альтоне и Гамбурге. Оба района находятся в центре города, предлагая всю необходимую инфраструктуру. Покупатели, ценящие проживание на лоне природы, выбирают Вандсбек. В этом пригородном районе у озера Брамфельдер можно купить квартиру в Гамбурге или дом в частном секторе.
Что дает приобретение жилья в Гамбурге?
Купить недвижимость в Гамбурге - значит выгодно инвестировать средства. Цена кв. метра здесь ежегодно увеличивается на 4-5%, что позволяет выгодно перепродать собственность. Покупка недвижимости также открывает путь к шенгенской мультивизе. Она дает право пребывать в стране до 3 месяцев в полгода.