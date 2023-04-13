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Купить квартиру в Финляндии

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Квартира В архив
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797 объектов найдено
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
€ 24,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Vaajakoski, Финляндия
Квартира
Vaajakoski, Финляндия
€ 34,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Мянття, Финляндия
Квартира
Мянття, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Viiala, Финляндия
Квартира
Viiala, Финляндия
€ 21,250
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартирав Keltti, Финляндия
Квартира
Keltti, Финляндия
€ 23,997
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Хаапаярви, Финляндия
Квартира
Хаапаярви, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Komsi, Финляндия
Квартира
Komsi, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Квартирав Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Иматра, Финляндия
Квартира
Иматра, Финляндия
€ 31,056
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Toijala, Финляндия
Квартира
Toijala, Финляндия
€ 24,286
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Лиекса, Финляндия
Квартира
Лиекса, Финляндия
€ 9,500
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Хартола, Финляндия
Квартира
Хартола, Финляндия
€ 17,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартирав Vaeraelae, Финляндия
Квартира
Vaeraelae, Финляндия
€ 25,186
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира
Район Котка-Хамина, Финляндия
€ 22,468
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Porin seutukunta, Финляндия
Квартира
Porin seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Юливиеска, Финляндия
Квартира
Юливиеска, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартирав Сийлинъярви, Финляндия
Квартира
Сийлинъярви, Финляндия
€ 32,295
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Лапинлахти, Финляндия
Квартира
Лапинлахти, Финляндия
€ 25,221
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Pihlava, Финляндия
Квартира
Pihlava, Финляндия
€ 17,114
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Пиексямяки, Финляндия
Квартира
Пиексямяки, Финляндия
€ 24,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Nyyssaenniemi, Финляндия
Квартира
Nyyssaenniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кемиярви, Финляндия
Квартира
Кемиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Юанкоски, Финляндия
Квартира
Юанкоски, Финляндия
€ 17,800
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Рауталампи, Финляндия
Квартира
Рауталампи, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Nostava, Финляндия
Квартира
Nostava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Форсса, Финляндия
Квартира
Форсса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…

Регионы с недвижимостью на продажу

Вантаа
Иматра
Хейнола
Варкаус
Ээнекоски
Кеми
Лиекса
Пиексямяки
Mikkelin seutukunta
Харьявалта
Jyvaeskylae sub-region
Savonlinnan seutukunta
Торнио
Turun seutukunta
Kuopio sub-region
Лахти
Район Кехус-Кайнуу
Seinaejoen seutukunta
Район Лаппеэнранта
Ylivieskan seutukunta

Параметры недвижимости в Финляндии

с видом на озеро
недорогая
элитное

Стоит ли покупать недвижимость в Финляндии?

Финляндия — гостеприимная страна со стабильной экономикой и политической ситуацией, хорошей экологией и высоким уровнем безопасности. Здесь много интересных мест для летнего и зимнего отдыха, красивые достопримечательности, развитая медицина и инфраструктура. К тому же Финляндия удачно расположена по отношению к России, что делает ее еще более привлекательной для желающих переехать на ПМЖ в Европу.

Цены на жилье в Финляндии

Покупка недвижимости в Финляндии — отличное капиталовложение. В Хельсинках средняя цена недвижимости на вторичном рынке — 3500 евро за кв. м. Небольшую однокомнатную квартиру в старом фонде несложно найти за 60-70 тыс. евро. В небольших городах купить недвижимость в Финляндии можно по цене в 2-3 раза ниже столичной.

На стоимость квартиры в Финляндии влияет не только ее месторасположение, но и состояние. В строительстве новых домов используются лучшие технологии, досконально продуманная планировка, высококачественные коммуникации. Поэтому квартира от застройщика обойдется почти в два раза дороже, чем в старых постройках — в среднем 4500-7000 евро за кв. м .

В северной стране особо ценится отдельно стоящее жилье — дома, коттеджи, виллы. Небольшой уютный домик с участком земли вблизи озера можно приобрести за 150-250 тыс. евро.

Нюансы покупки недвижимости в Финляндии

Покупка жилья в Финляндии значительно упрощает получение ВНЖ. Налог при покупке квартиры — 2%, дома — 4%. Земельные участки приобретаются в стандартном порядке, а вот для того, чтобы стать владельцем квартиры, необходимо приобрести акции жилого фонда. Это простая и быстрая процедура, которая не предполагает участия нотариуса.

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