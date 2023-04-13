Купить квартиру в Финляндии

Стоит ли покупать недвижимость в Финляндии?

Финляндия — гостеприимная страна со стабильной экономикой и политической ситуацией, хорошей экологией и высоким уровнем безопасности. Здесь много интересных мест для летнего и зимнего отдыха, красивые достопримечательности, развитая медицина и инфраструктура. К тому же Финляндия удачно расположена по отношению к России, что делает ее еще более привлекательной для желающих переехать на ПМЖ в Европу.

Цены на жилье в Финляндии

Покупка недвижимости в Финляндии — отличное капиталовложение. В Хельсинках средняя цена недвижимости на вторичном рынке — 3500 евро за кв. м. Небольшую однокомнатную квартиру в старом фонде несложно найти за 60-70 тыс. евро. В небольших городах купить недвижимость в Финляндии можно по цене в 2-3 раза ниже столичной.

На стоимость квартиры в Финляндии влияет не только ее месторасположение, но и состояние. В строительстве новых домов используются лучшие технологии, досконально продуманная планировка, высококачественные коммуникации. Поэтому квартира от застройщика обойдется почти в два раза дороже, чем в старых постройках — в среднем 4500-7000 евро за кв. м .

В северной стране особо ценится отдельно стоящее жилье — дома, коттеджи, виллы. Небольшой уютный домик с участком земли вблизи озера можно приобрести за 150-250 тыс. евро.

Нюансы покупки недвижимости в Финляндии

Покупка жилья в Финляндии значительно упрощает получение ВНЖ. Налог при покупке квартиры — 2%, дома — 4%. Земельные участки приобретаются в стандартном порядке, а вот для того, чтобы стать владельцем квартиры, необходимо приобрести акции жилого фонда. Это простая и быстрая процедура, которая не предполагает участия нотариуса.