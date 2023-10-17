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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
145 м²
1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€223,332
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2
2
112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,028
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Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
7
6
1 093 м²
3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,76 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
5
5
900 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
5
5
800 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
6
4
1 095 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
3
176 м²
1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€665,245
Рекомендовать
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
4
2
200 м²
1/1
Приезжайте, чтобы насладиться незабываемым моментом со своими близкими в Каму, Пуэрто-Плата,…
€498,934
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
6
6
1 077 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,12 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
10
6
520 м²
1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€949,400
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
5
4
500 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€864,819
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
10
6
800 м²
2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,38 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
8
8
1 110 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€10,83 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
6
5
1 000 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
6
5
1 200 м²
1/1
Проснувшись утром, выйдите на свою террасу и почувствуйте легкий морской бриз. Постройте дом…
€10,26 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
6
5
800 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,83 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
6
511 м²
1/1
Обширные террасы, выложенные плиткой, выходят рядом с ухоженными кустарниками и цветущими ра…
€5,61 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
5
4
850 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с basseyn
Баваро, Доминиканская Республика
7
3
124 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€201,474
Рекомендовать
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
10
10
880 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,32 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
7
7
806 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
7
6
816 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
7
6
1 036 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,52 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
8
8
1 175 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,52 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
11
10
1 714 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,94 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Игуэй, Доминиканская Республика
5
3
298 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€342,126
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
8
9
2 991 м²
1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
€7,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
290 м²
1/1
Построен как единое целое на одном уровне и состоит из: шатра, социальных зон, служебных и к…
€755,528
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
4
5
700 м²
2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Игуэй, Доминиканская Республика
3
3
365 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€475,175
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