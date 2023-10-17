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Виллы в Доминикане

La Altagracia
24
Игуэй
24
Пуэрто-Плата
10
Сальседо
9
San Pedro de Macoris
4
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46 объектов найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€223,332
Вилла 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,028
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,76 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 095 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€665,245
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Приезжайте, чтобы насладиться незабываемым моментом со своими близкими в Каму, Пуэрто-Плата,…
€498,934
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 077 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,12 млн
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€949,400
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€864,819
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,38 млн
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€10,83 млн
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,70 млн
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Проснувшись утром, выйдите на свою террасу и почувствуйте легкий морской бриз. Постройте дом…
€10,26 млн
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,83 млн
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 511 м²
Этаж 1/1
Обширные террасы, выложенные плиткой, выходят рядом с ухоженными кустарниками и цветущими ра…
€5,61 млн
Вилла 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,40 млн
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с basseyn в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с basseyn
Баваро, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€201,474
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Nagua, Доминиканская Республика
Вилла 9 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Nagua, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 880 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,32 млн
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 806 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 816 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,95 млн
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 036 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,52 млн
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 175 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,52 млн
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 714 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,94 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€342,126
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
€7,60 млн
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Построен как единое целое на одном уровне и состоит из: шатра, социальных зон, служебных и к…
€755,528
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,14 млн
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с basseyn
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€475,175

Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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