ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Доминиканская Республика
Жильё в Доминикане
La Altagracia
95
Игуэй
95
Пуэрто-Плата
45
Сальседо
38
La Romana
13
Maria Trinidad Sanchez
13
Nagua
13
Distrito Nacional
7
Санто-Доминго
7
San Pedro de Macoris
4
Показать больше
Показать меньше
Очистить
189 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
145 м²
1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€223,332
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2
2
112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,028
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
1
49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
€84,581
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
1
55 м²
Квартира с одной спальней рядом с пляжем расположена на 2 этаже в резиденции El Dorado, Бава…
€118,794
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
1
1
60 м²
Новая резиденция в Пунта Канe THE SEED с 470 квартирами, расположенными в 12 пятиэтажных зда…
€109,290
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
1
1
53 м²
15
Новый проект с видом на Пунта Кану скоро будет построен на утесе Верон в Доминиканской Респу…
€85,436
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
2
75 м²
Новые большие апартаменты в новом проекте Serena Village расположены недалеко от главной авт…
€88,012
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
2
2
87 м²
Новые дома в Баваро строятся в рамках нового проекта Maral. Расположение проекта удобно, есл…
€90,948
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3
2
123 м²
Новый дом в Баваро расположен в тихом районе Эль-Эхекутиво в Баваро, курорт Пунта-Кана. Р…
€190,070
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
1
1
50 м²
Новый проект City Place в Пунта Кане просто обязан удовлетворить все желания тех, кто решил …
€100,880
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
1
2
56 м²
Новые квартиры в Вероне, Пунта Кана, строятся в рамках проекта Pion Reserve Residences. Это …
€65,574
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
1
2
52 м²
Новые квартиры в Баваро скоро примут своих владельцев в Blue Marlin Boulevard Residences. Эт…
€80,780
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
2
2
200 м²
Дом с 2 спальнями расположен в центре Баваро. Недалеко от центральной авеню Эстейт-роуд. Дом…
€179,616
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3
3
208 м²
Вилла Дуплекс расположена в резиденции Баваро Пунта Кана. Большие и светлые комнаты этой …
€166,311
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
2
2
93 м²
2/3
Квартира рядом с пляжем Бибихагуа находится всего в 5 минутах от пляжа. Вы можете наслаждать…
€109,290
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
3
2
75 м²
Недорогая квартира с 3 спальнями, расположенная на 4 этаже в новой части резиденции Сьюдад д…
€71,276
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2
2
92 м²
2-комнатная квартира расположена в Пуэбло Баваро, район Верон, курорт Пунта Кана. Эта кварти…
€77,929
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
7
6
425 м²
2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
€617,728
Рекомендовать
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
7
5
372 м²
3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
€498,934
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
3
2
124 м²
1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€375,388
Рекомендовать
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
7
6
1 093 м²
3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,76 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
4
3
342 м²
1/2
Невероятная вилла, полностью меблирована от кровати до ложки, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1…
€807,798
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
5
5
900 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
5
5
800 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
4
2
167 м²
15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€332,623
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
4
2
187 м²
8/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€356,381
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
1
1
45 м²
2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€114,992
Рекомендовать
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
6
4
306 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€593,969
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
6
4
1 095 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
2
139 м²
2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€237,588
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Типы недвижимости в Доминикане
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Доминикане
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL