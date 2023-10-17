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Жильё в Доминикане

La Altagracia
95
Игуэй
95
Пуэрто-Плата
45
Сальседо
38
La Romana
13
Maria Trinidad Sanchez
13
Nagua
13
Distrito Nacional
7
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189 объектов найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€223,332
Вилла 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,028
Студия 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Студия 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Студия на продажу в Баваро, расположена в комплексе El Dorado Residence, курорт Пунта Кана. …
€84,581
Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира с одной спальней рядом с пляжем расположена на 2 этаже в резиденции El Dorado, Бава…
€118,794
Квартира 1 спальня в Punta Cana, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новая резиденция в Пунта Канe THE SEED с 470 квартирами, расположенными в 12 пятиэтажных зда…
€109,290
Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 15
Новый проект с видом на Пунта Кану скоро будет построен на утесе Верон в Доминиканской Респу…
€85,436
Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Новые большие апартаменты в новом проекте Serena Village расположены недалеко от главной авт…
€88,012
Дом 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые дома в Баваро строятся в рамках нового проекта Maral. Расположение проекта удобно, есл…
€90,948
Дом 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Новый дом в Баваро расположен в тихом районе Эль-Эхекутиво в Баваро, курорт Пунта-Кана. Р…
€190,070
Квартира 1 спальня в Punta Cana, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Punta Cana, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый проект City Place в Пунта Кане просто обязан удовлетворить все желания тех, кто решил …
€100,880
Квартира 1 спальня в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Новые квартиры в Вероне, Пунта Кана, строятся в рамках проекта Pion Reserve Residences. Это …
€65,574
Квартира 1 спальня в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Новые квартиры в Баваро скоро примут своих владельцев в Blue Marlin Boulevard Residences. Эт…
€80,780
Дом 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом с 2 спальнями расположен в центре Баваро. Недалеко от центральной авеню Эстейт-роуд. Дом…
€179,616
Дуплекс 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дуплекс 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Вилла Дуплекс расположена в резиденции Баваро Пунта Кана. Большие и светлые комнаты этой …
€166,311
Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
Квартира рядом с пляжем Бибихагуа находится всего в 5 минутах от пляжа. Вы можете наслаждать…
€109,290
Квартира 3 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Недорогая квартира с 3 спальнями, расположенная на 4 этаже в новой части резиденции Сьюдад д…
€71,276
Квартира 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
2-комнатная квартира расположена в Пуэбло Баваро, район Верон, курорт Пунта Кана. Эта кварти…
€77,929
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
€617,728
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Этаж 3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
€498,934
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€375,388
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,76 млн
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла, полностью меблирована от кровати до ложки, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1…
€807,798
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 15/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€332,623
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 8/21
Продается квартира площадью 187 м2 (20 м2, включая открытую террасу), один из лучших районов…
€356,381
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
€114,992
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na more
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€593,969
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 095 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
€237,588

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