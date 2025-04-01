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Жильё в Ла-Вега, Доминиканская Республика

квартиры
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4 объекта найдено
Квартира в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Квартира
Jarabacoa, Доминиканская Республика
$10,00 млн
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Квартира в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Квартира
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Площадь 2 070 м²
Индивидуальный проект, разработанный с профессиональными и экологически чистыми критериями, …
$60
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Вилла с кухней в Jarabacoa, Доминиканская Республика
Вилла с кухней
Jarabacoa, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Ищете свой оазис в горах? Эта красивая вилла в Джарабакоа является идеальным сочетанием роск…
$185,000
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Квартира в Ла-Вега, Доминиканская Республика
Квартира
Ла-Вега, Доминиканская Республика
Площадь 1 643 м²
Земля примыкает к 11 виллам с высокой стоимостью.* На прилегающих улицах есть электроснабжен…
$114,991
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Параметры недвижимости в Ла-Вега, Доминиканская Республика

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