Купить квартиру в Загреб, Хорватия

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466 объектов найдено
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Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
330 м²
Количество этажей 1
€ 475,000
I25450 Dedići
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3/4 Этаж
€ 175,000
I25477 Harambašićeva
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
122 м²
3/8 Этаж
€ 499,000
I25404 Хайнцелова
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 5
€ 279,000
I25339 Грушевечка
Квартира 1 ванная
Загреб, Хорватия
1 ванных комнат
37 м²
Количество этажей 5
€ 115,000
I25367 Алея Блажа Юришича
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
Количество этажей 4
€ 190,000
I25377 Klaićeva
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 130,000
I25456 Ивана Брлич Мажуранич
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
7/10 Этаж
€ 350,000
I25385 Брюн Бушича
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/4 Этаж
€ 195,000
I25390 Majke Terezije
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 3
€ 150,000
I25395 Леа Муллера
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
1/2 Этаж
€ 129,000
I25392 Новая цеста
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
3/4 Этаж
€ 350,000
I25437 Гаева Код Михановичев
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
164 м²
2/2 Этаж
€ 550,001
I25334 Kvintička
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
2/3 Этаж
€ 265,990
I25347 Максимирская
Квартира 1 ванная
Загреб, Хорватия
1 ванных комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 70,000
I25346 Gjalskog
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
2/6 Этаж
€ 163,000
I25236 Ватрослава Ягича
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
1/3 Этаж
€ 190,000
I25423 Ilica
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
Количество этажей 2
€ 140,000
I25368 Прилаз Павла Вук – Павловича
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 359,990
I25371 Borovci
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
8/9 Этаж
€ 155,000
I25403 Марияне Радев
Квартира 1 ванная
Загреб, Хорватия
1 ванных комнат
30 м²
3/3 Этаж
€ 99,001
I25361 Ul. Драгутина Домянича
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
3/4 Этаж
€ 400,000
I25365 Ilica
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 130,000
Дубрава, улица Чулинечка Комфортабельная трехкомнатная квартира общей площадью 56,75 м2 на 2…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
209 м²
€ 1,020,000
САЛАТ Чрезвычайно светлая четырехкомнатная квартира общей площадью 209,11 м2 на 3 этаже дом…
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 170,000
Ты краснеешь, Прекрасная двухкомнатная квартира площадью 55,58 м2 на 2 этаже дома 2007 года…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 350,000
Пентхаус, Илица Пентхаус площадью 133,34 м2 с террасой 30 м2 расположен на 4-м и 5-м этажах…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 350,000
Пентхаус, Шестине Пентхаус площадью 97,94 м2 на 4 этаже дома 2007 года постройки. В кварти…
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 230,000
Испанский, Д.Жервейса Четырехкомнатная двухэтажная квартира площадью 96,11 м2 на четвертом …
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/5 Этаж
€ 125,000
I25331 Нерув трг
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
111 м²
2/3 Этаж
€ 399,000
I25322 Буковачка Код Петров
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